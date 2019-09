O mercado brasileiro de arroz voltou a ter uma semana de preços em elevação. Conforme o analista de SAFRAS & Mercado, Gabriel Viana, os compradores têm estado mais ativos no mercado, a fim de não precisar depender de importação – cujo dólar elevado frente ao real encarece os custos. “Já os vendedores, que ainda possuem caixa, seguem retraídos”, pondera. “Porém, com o vencimento da primeira parcela do custeio, a oferta pode aumentar até o final do mês”, ressalta.

Fonte: Cenário MT