No dia 18 de novembro, foi realizada a Cerimônia de Lançamento da NBA Basketball School em Ponta Grossa e também a apresentação dos professores e coordenadores da Escolinha do BABBY, responsável pelo programa esportivo e educacional no ginásio Borell du Varney.

Durante a cerimônia, após as saudações do responsável pelo programa, ex-NBA Rafael Araújo. O responsável pelo time da NBPG, Paulo Moreira, que também é diretor técnico da LDPG, representando o presidente Rodrigo Bulyk e acompanhado de Artur Borelli, especialista de marketing esportivo da Think SPORTS, fizeram ao público presente, formado por familiares, professores, crianças e amigos do esporte, seus discursos e uma apresentação com filme especial.

Aproximadamente 200 pessoas participaram da cerimônia como convidados do programa, dentre eles coordenadores, dirigentes, praticantes e imprensa. Após o encerramento, as crianças presentes conversaram em um ambiente descontraído, fizeram fotos com o Babby e também já praticaram uns arremessos e exercícios.