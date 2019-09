JOÃO PEDRO PITOMBO*

FOLHAPRESS – Uma a colheitadeira atravessa um campo de trigo de 120 hectares em movimentos precisos. Na cabine, o operador sequer toca no volante do equipamento e foca apenas no processo de colheita.

Debaixo de um toldo, ao lado do campo, um equipamento no formato de uma maleta de mão funciona como o cérebro da máquina e a faz operar com precisão mesmo sem nenhuma ligação com a internet.

Batizado de C2A2 Agrodroid, o sistema foi criado pela Cognitive Technologies, empresa russa que desenvolve sistemas de inteligência artificial para veículos autônomos. A firma é uma das principais players deste segmento na Europa e agora mira o mercado brasileiro.

A reportagem acompanhou, na última semana de agosto, a demonstração do primeiro uso industrial destas máquinas agrícolas autônomas na Rússia. A apresentação aconteceu em uma fazenda em Tomsk, cidade de 500 mil habitantes encravada na Sibéria russa.

O uso de veículos agrícolas autônomos não são exatamente uma novidade no Brasil e há opções no mercado de gigantes do setor como a CNH Industrial, que detém marcas como a Case e a New Holland.

Mas os russos da Cognitive Technologies apostam em diferenciais. Guiado por câmaras de vídeo, o sistema opera sem demandar conexão à internet e também é capaz de detectar alterações no relevo e obstáculos no campo como pedras, árvores ou animais, evitando acidentes.

“Todos os obstáculos no campo podem ser detectados com o uso de apenas uma câmera. Nosso sistema não é cego”, afirma a presidente da Cognitive Technologies, Olga Uskova.

A tecnologia surgiu da necessidade: com dimensão continental, a Rússia ainda possui uma baixa cobertura de internet em áreas rurais. A solução foi apostar em um sistema que prescindisse da conexão GSM [tecnologia usada em redes de celulares] ou da conexão via satélite.

É exatamente este panorama de território de dimensão continental e cobertura GSM limitada que aproximam as realidades de Rússia e Brasil, na avaliação da presidente da Cognitive Technologies.

“São realidades parecidas. Com um mercado agrícola tão grande e intenso, o Brasil tem oportunidades de implementar tecnologias de inteligência artificial para aumentar a eficiência e a eficácia dos negócios no campo”, afirma.

Uskova ainda vê como diferencial no mercado brasileiro: a possibilidade de fazer um uso mais intensivo das máquinas. No Brasil, a depender da cultura, pode-se chegar a até duas ou três colheitas por ano.

Já a Rússia tem os seus invernos rigorosos como um limitador: os agricultores locais fazem apenas uma colheita anual, sobretudo nas áreas mais frias como a Sibéria, onde as temperaturas podem chegar a 50 graus negativos no inverno.

A empresa firmou contrato para instalar o seu sistema em 800 máquinas da empresa Rusagro, gigante da agricultura da Rússia, e também tem pré-contratos assinados com empresas do Brasil e Argentina. O sistema custa cerca de US$ 6 mil (R$ 24,9 mil), equivalente 1,5% do preço total de uma colheitadeira.

Além de máquinas agrícolas, a firma também possui sistemas de condução autônomos para bondes urbanos, trens e carros convencionais. Mas, na América Latina, o mercado prioritário da Cognitive Technologies será o agrícola.

Proprietário de uma fazenda de trigo na cidade de Tomsk, Victor Karbyshev tem 40 anos de experiência no campo e foi o primeiro agricultor a usar os equipamentos de forma industrial na Rússia. Ele diz que sistema inteligente reduziu o nível de perdas na hora da colheita, que chegavam a até 17% do trigo plantado.

“Com o sistema autônomo, motorista não precisa se concentrar na direção e se foca apenas na colheita. Isso nos deu eficiência”, diz.

Filho, neto e bisneto de agricultores, Karbyshev afirma que o uso intensivo de tecnologia representou um salto para a produção da fazenda e compara a mecanização no campo do século 21 com a corrida espacial do século 20.

“Meu pai costumava dizer: ‘Nós (russos) podemos ir para o espaço, mas não podemos fazer boas máquinas agrícolas’. Agora, temos uma colheitadeira autônoma na fazenda da nossa família”, disse.

*O repórter viajou a convite da Cognitive Technologies.