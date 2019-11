Contando os 30 anos de seu árduo mas bem sucedido empreendimento, a convite da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná JUNIOR, Sérgio Maeoka, CEO das Drograrias Nissei e Rodrigo Santos, Gerente de Engenharia da FluiPress Automação proferiram a palestra intitulada “Empreendedorismo, 4ª Revolução Industrial” no ultimo dia 12 de novembro.

O evento com muito sucesso foi realizado no Palácio Hyogo em Curitiba e contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas que lotaram o auditório e as dependências da CCIBJ-PR.

O público assistiu atentamente às palestras, procurando absorver o máximo de conhecimento possível.

Após a palestra, as autoridades e público presentes, concorreram a diversos valiosos prêmios no sorteio de produtos oferecidos pelos parceiros e patrocinadores.

A realização do evento foi da CCIBJ-PR JUNIOR.



