ENRICO BRUNO

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) – Enfrentando grave crise financeira, sem previsão de pagar os salários atrasados de jogadores e funcionários, a diretoria do Cruzeiro quer e terá que diminuir drasticamente sua verba para a temporada de 2020. Com uma folha salarial de R$ 14 milhões, o clube teve gastos maiores que o Flamengo com seus atletas. Agora, a meta é reduzir pelo menos 50% o que andou gastando nessa temporada.

Mesmo precisando se adequar à nova realidade do clube, com a disputa da Série B em 2020, o Cruzeiro já tinha a urgência de reduzir sua folha salarial, já que os jogadores convivem há meses com salários atrasados. E a intenção da diretoria é de reduzir em pelo menos R$ 7 milhões.

Segundo o Blog do PVC, do portal UOL, o clube gasta mais de R$14 milhões por mês com seus jogadores, atrás somente do Palmeiras, e cerca de R$ 1 milhão a mais que o Flamengo. Recentemente, o ex gestor de futebol, Zezé Perrella, também confirmou que o gasto celeste com remunerações “não é menor” que o do atual campeão da Libertadores.

Para alcançar esse objetivo de diminuir os gastos, a diretoria terá que trabalhar separadamente a situação de cada jogador. São muitos os atletas que recebem altas quantias. Se não conseguir chegar a um acordo com eles para reduzir os salários, os atletas deverão ser negociados no mercado da bola.

Nem mesmo os atletas que são considerados prioridades escaparão dessa tentativa de redução, como é o caso do goleiro Fábio, do zagueiro Léo e o do volante/capitão Henrique.

O primeiro nome a deixar a equipe já era esperado. Sem condições de continuar pagando o salário de Pedro Rocha e nem para renegociar um novo empréstimo ou compra do jogador, o Cruzeiro não terá o atacante em 2020. E o destino de Pedro deverá ser justamente o Flamengo, que negocia para tê-lo no ano que vem.

Uma eventual dificuldade para a diminuição dos salários dos atletas é o assédio de outras equipes. Sem dinheiro e rebaixado da elite brasileira, o Cruzeiro perdeu poder de negociação e corre o risco real de ter que se desfazer de atletas renomados por um preço abaixo do esperado. Além disso, a idade avançada de vários deles (Fred, Thiago Neves, Edílson, Egídio) também deve impedir que o Cruzeiro consiga vendê-los por altas quantias.