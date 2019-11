LUCIANO TRINDADE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Principal torneio de clubes da América do Sul, a Copa Libertadores será incluída no game Fifa 20 a partir de março do ano que vem, com a presença de, pelo menos, cinco times brasileiros: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco.

Em comunicado divulgado nesta quarta (20), a EA Sports, produtora do jogo, informou que a inclusão do campeonato de mata-mata, juntamente com a Copa Sul-Americana e a Recopa, será feita por meio de uma atualização gratuita para os usuários que já possuem a atual versão do game.

Além dos times brasileiros citados, Boca Juniors e River Plate também estarão licenciados. O River, aliás, disputará com o Flamengo, neste sábado, a final da Libertadores, em Lima, no Peru.

As cinco equipes do Brasil que estarão no jogo da EA, contudo, possuem acordos de patrocínio com a Konami, produtora do game PES, o principal concorrente do Fifa. Para ter a licença desses times, o estúdio americano utilizou uma cláusula prevista no manual de competições da Conmebol.

O documento, disponível no site na confederação, afirma que os clubes participantes das competições organizadas pela entidade são obrigados a ceder o “uso coletivo da imagem de jogadores, treinadores, marcas, escudos, uniformes, insígnias e mascotes para uso irrestrito em vídeo games nos quais os torneios sejam apresentados.”

O Corinthians, por exemplo, possui vínculo de exclusividade com a Konami. Mas admite que seu contrato com a empresa japonesa prevê a possibilidade, uma vez que o time disputou este ano a Sul-Americana.

“O manual comercial e de marketing cita esta situação e que se algo ocorrer, informarão o clube. Faz parte do campeonato e em nossos contratos são previstas estas situações”, informou à reportagem o time alvinegro.

Desde 2010, a Libertadores era licenciada pela Konami. Este ano, o estúdio japonês não havia anunciado a renovação de contrato com a Conmebol no lançamento da versão 2020 do PES, em outubro, o que iniciou os rumores de que o torneio poderia estar no Fifa 20.

“Esta parceria com a EA, uma das maiores empresas de jogos do mundo, é um grande passo para a divulgação mundial do futebol sul-americano”, afirmou o diretor comercial da Conmebol, Juan Emilio Roa.

Além das licenças das competições sul-americanas, o estúdio responsável pelo Fifa também possui os direitos da Champions League e da Liga Europa.