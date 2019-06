A CNN Brasil, que estreia seu canal na TV por assinatura no segundo semestre, colocou no ar nesta segunda-feira (3) seus perfis em redes sociais.

A emissora aparece no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Seus perfis até agora trazem uma mensagem de apresentação e afirmam que, nos próximos dias, haverá novidades sobre o canal no Brasil.

A companhia informa que um canal no YouTube também está em desenvolvimento.

Virgílio Abranches, vice-presidente de programação da emissora, disse que o lançamento dos perfis em redes sociais antes da estreia do canal de televisão é resultado da estratégia multiplataforma adotada pela iniciativa.

Segundo Abranches, televisão e canais digitais deverão ser tratados com a mesma importância pela CNN Brasil. Haverá no digital conteúdo que reflita o que é veiculado na televisão como também produção exclusiva para a internet, diz.

Entre as novidades que em breve serão divulgadas nas redes da empresa estão os nomes dos âncoras contratados.

No Twitter, por volta das 16h30 desta segunda, o perfil da CNN Brasil já contava com quase 15 mil seguidores.

Todos os perfis da emissora possuem selos de autenticação das respectivas redes sociais.

O anúncio do acordo para trazer a marca CNN para o Brasil, a partir de licenciamento com grupo de mídia brasileiro, aconteceu em janeiro.

A empresa que controla a operação brasileira da rede é liderada pelo jornalista Douglas Tavolaro, que deixou a vice-presidência de jornalismo do Grupo Record, e pelo empresário Rubens Menin, fundador da MRV Engenharia, maior construtora do país.