Com estiagem histórica, Paraná segue sem previsão de chuvas significativas

Nesta quinta-feira a massa de ar frio e seco segue presente sobre o estado, sem mudanças significativas nas condições atmosféricas. O sol predomina desde as primeiras horas do dia em grande parte das regiões paranaenses. Entre os campos gerais, região de Curitiba e litoral ainda há presença de algumas nuvens, principalmente durante a manhã.

As temperaturas ficam baixas nas regiões mais altas do Paraná. A madrugada segue com nebulosidade variável e até ocorrência de chuviscos na região do baixo Iguaçu e do litoral do estado.

Mesmo com a maior formação de nuvens nesse momento do dia, as temperaturas apresentam uma baixa significativa, principalmente no sul do Paraná. Em Londrina, as temperaturas devem ficam entre 12ºC e 27ºC.

O Paraná vive a pior estiagem desde que o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná (Simepar) começou a monitorar as condições do tempo em 1997.

A baixa precipitação já dura dez meses. Levantamento do Simepar apontou que nove das maiores cidades paranaenses, de quase todas as regiões do estado, tiveram chuvas bem abaixo da média histórica entre junho de 2019 e março de 2020.

Houve uma redução média na precipitação de 33% no conjunto de municípios formado por Curitiba, Ponta Grossa (Campos Gerais), Guarapuava (centro), Maringá (noroeste), Londrina (norte), Foz do Iguaçu (oeste), Cascavel (oeste), Guaratuba (litoral) e Umuarama (noroeste).