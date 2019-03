Com edição mais robusta, Emporium Handmade comemora 5 anos e 16 edições

Quando empreendedorismo e criatividade se encontram o resultado é colorido, produtivo e envolvente. Nos dias 6 e 7 de abril será realizada, na Sociedade Morgenau, no Cristo Rei, a 16.a Emporium Handmade, a alegre e novidadeira feira multicultural que nos brinda com produtos interessantes e cheios de histórias três vezes ao ano. A edição tem um gostinho especial, pois marca os 5 anos do evento, criado para reunir artistas, artesãos e designers interessados em mostrar e comercializar seus produtos.

A iniciativa pioneira surgiu em 2013 como iniciativa da turismóloga Meroly Felizardo e sua mãe Vera Alice Lúcio. Artesãs, elas sentiam a necessidade não apenas de espaço para apresentar o trabalho em tecido que faziam, mas também em união de um movimento que começava a ficar mais forte: o dos pequenos produtores com comprometimento social e sustentável. Das pouco mais de 20 marcas iniciais, a Emporium saltou para 140 expositores previstos para esta edição.

Centenas de marca e histórias inspiradoras passaram pelo evento nesta metade de década.

“Foram cinco anos de muito trabalho, aprendizado e conquistas. Nesse período vivenciamos muita instabilidade econômica. Muitos de nós tivemos de nos reinventar e a Emporium foi um dos locais que acolheu essas iniciativas”, avalia Meroly, destacando a importância da feira no fomento da economia local.

Desde o início, a Emporium foi na contramão do consumo de massa e industrializado, abrindo espaço ao autêntico e ao feito à mão, e ao mesmo tempo oferecendo um programa para toda a família. Durante os dois dias da feira, há oficinas e workshops, shows e outras apresentações culturais. Além disso, a área de gastronomia apresenta inúmeras opções para a hora da fome ou para quem quer levar delícias saudáveis para casa. Não custa lembrar que a entrada para a feira é gratuita e as crianças têm passe livre em todas as oficinas infantis.

Outra forte característica é a presença de marcas que participam desde o início a ajudaram a formatar a cara do evento. Porém, com a visibilidade conquistada durante os anos, a Emporium Handmade mostra uma imensa capacidade de se renovar. Das 140 marcas participantes, 51 participam pela primeira vez, incluindo os empreendedores de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.