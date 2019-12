ANA ESTELA DE SOUSA PINTO

FOLHAPRESS – “O brexit vai deixar Londres ainda mais perto de Bruxelas nos próximos anos”, diz o consultor Arnaud La Roche, 51, enquanto espera o trem que o levará de volta para casa.

Francês, La Roche mora há 15 anos na capital britânica, e toda segunda atravessa de trem-bala os 317 km que a separam da sede da União Europeia, na Bélgica.

Na sexta (13), especulava sobre o futuro dessa conexão após a eleição que deu vitória esmagadora ao primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson.

Paladino do brexit, Boris antecipou para este dezembro a votação que deveria ocorrer apenas em 2022 para garantir maioria e aprovar seu plano de saída da União Europeia.

O afastamento formal, previsto para 31 de janeiro, porém, é apenas o começo de negociações complexas em áreas como comércio, defesa, ambiente e legislação, e é isso que deve intensificar as viagens nos 14 trens diários que ligam as duas capitais.

Mais do que nunca, advogados, lobistas, analistas e consultores terão que acompanhar as definições de regras dos dois lados do canal e seus impactos nos negócios, diz La Roche, que trabalha na área de telecomunicações e difusão.

Com isso, viagens profissionais, que crescem ano a ano e subiram 12% em 2018 segundo a companhia que opera a Eurostar, devem ter novo impulso.

“A rota de Bruxelas é política, e as negociações que acontecem a partir de agora vão afetar diretamente todas as empresas”, concorda o brasileiro Guilherme Athia, sócio da agência de assuntos públicos, governamentais e privados Atlantico, que usa o trem-bala desde sua primeira semana de operação, em 1994.

Athia mora em Bruxelas há cinco anos e se especializou em negócios com a União Europeia. Ele antecipa vagões ainda mais lotados de passageiros mergulhados em seus laptops da hora da partida até minutos antes da chegada ao destino.

Mas, se promete conexões mais estreitas por um lado, o brexit traz também a ameaça de novas barreiras, principalmente para quem trabalha com produtos -que agora terão que passar por aduanas e pagar tarifas. O fluxo levará mais tempo, ficará mais caro e exigirá novas estratégias de logística e marketing.

É a preocupação de Philippa, 37, gerente de produto de uma empresa automobilística multinacional (ela pediu que seu sobrenome e o nome de seu empregador não fossem divulgados).

“Nós temos hoje fábricas no Reino Unido e no continente, vendemos nossos produtos na União Europeia, sem fronteiras. O melhor que pode acontecer agora é um brexit que mantenha os britânicos o mais perto possível das atuais regras europeias”, diz a inglesa, que faz a rota Londres-Bruxelas ao menos uma vez por trimestre.

A companhia de trens -consórcio que inclui franceses, belgas, britânicos e canadenses- também pode ser afetada por barreiras ao fluxo de pessoas.