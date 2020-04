Com Boghosian e Edu Schwartz, Warung Stay Home leva o Templo ao confinamento

Nova live com DJs será nesta quinta (16), a partir das 19h pelo Facebook; público pode interagir com artistas e curtir a experiência do club durante a quarentena

A música tem sido fundamental durante a quarentena, e por isso o show não pode parar. O Warung Stay Home chega à 4ª edição nesta quinta (16), com lives de Boghosian e Edu Schwartz. Direto dos seus estúdios, como já é de praxe, eles irão apresentar um DJ set ideal para quem sente falta do Templo e não vê a hora de sentir a conexão, novamente, do melhor da música eletrônica.

Boghosian é velho conhecido de quem acompanha o gênero. Em 2006, 2007 e 2009, o DJ foi eleito o melhor do Brasil em votação da revista Cool Magazine. Residente do Warung Beach Club, é um expoente do house music no Brasil e promete trazer um set ousado na sua live, apresentando hits e viradas para agitar o público online.

Parte da nova geração de artistas da música eletrônica catarinense, Edu Schwartz aposta em técnica e conceito para trazer batidas inesperadas. Aliás, ele é um dos poucos DJs que ainda utiliza discos de vinil em seus sets, algo que dá um tom ainda mais orgânico a uma vibe única, focada também na house music. Ele, aliás, é presença confirmada no Warung Day Festival, reagendado para 19 de setembro na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

Incentivando o movimento de distanciamento social em razão da pandemia do coronavírus, O Warung quer manter essa conexão única com os fãs, mesmo em casa. Como já ocorre em todas as edições do Stay Home, ao fim das apresentações os artistas irão bater um papo com a galera que acompanhou o som, recebendo perguntas e interagindo nas redes sociais.