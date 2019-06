Na ultima semana, dia 18 de junho, colaboradores da Bom Jesus tiveram a oportunidade de participar de uma palestra conduzida por Eugênio Stefanelo, professor titular da Universidade Federal do Paraná e apresentador do programa Negócios da Terra, da Rede Massa/SBT, de Curitiba. Estiveram presentes colaboradores, gerentes e a diretoria da Cooperativa Bom Jesus, com a presença de Milton Locatelli, diretor vice-presidente, e Marcelo Luis Kosinski, diretor secretário. O evento foi realizado com apoio do Sescoop/PR, na sede da cooperativa, na Lapa, região metropolitana de Curitiba.

Stefanelo apresentou o cenário macroeconômico mundial. Para tratar sobre o cenário brasileiro, ele deu enfoque à política fiscal, política monetária de crédito e política cambial mostrando a importância da eficiência dos governos para a competitividade do agronegócio. Outro tema apresentado foi o mercado agrícola com ênfase em soja, milho, feijão, cereais de inverno e leite.

Para Stefanelo, “temos que ter orgulho do agronegócio e mostrar iss para o urbano” fazendo referência ao papel fundamental do setor para o crescimento econômico do país, atingindo 23% do PIB e, assim sendo, o maior setor na balança comercial brasileira.

Engenheiro Agrônomo de formação, Eugênio Stefanelo também é Mestre em Economia Rural e Doutor em Engenharia de Produção. Professor nos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciências Agrárias da UFPR, da FAE Centro Universitário (FAE Business School), da UTFPR (Campus de Pato Branco) e da Unoesc. Ele é apresentador do programa diário Negócios da Terra na Rede Massa (SBT do Paraná) e no SBT de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Especialista em Política Agrícola, em Mercados Agropecuários e em Política Econômica Mundial e Brasileira. Como professor ele tem o foco em Microeconomia, Economia Rural, Economia Aplicada as Empresas e de Política Econômica Brasileira.

Fonte: Bom Jesus