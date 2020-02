Com a presença de Moro, evento reúne governadores do Sul e Sudeste

O Paraná será sede nos dias 28 e 29 de fevereiro do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que reúne os governadores dos sete estados das duas regiões. O encontro acontece em Foz do Iguaçu.

O grupo, criado em março do ano passado, defende políticas públicas integradas para o desenvolvimento do Sul e do Sudeste. Juntas, as regiões representam 72% do Produto Interno Bruto (PIB) e metade da população nacional.

Participarão o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e os governadores de São Paulo, João Doria; de Minas Gerais, Romeu Zema; do Espírito Santo, Renato Casagrande; de Santa Catarina, Carlos Moisés; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fará uma palestra.

Esta é a sexta edição do encontro de governadores do Cosud e vai abordar temas como sustentabilidade e economia criativa. As anteriores, realizadas no ano passado, aconteceram em Belo Horizonte, São Paulo, Gramado (RS), Vitória e Florianópolis.

Fonte: ANPr