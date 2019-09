Curitiba criou 17.632 vagas com carteira assinada de janeiro a agosto, o melhor resultado para o período desde 2012. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados na quarta-feira (25/9) pelo Ministério da Economia.

Em oito meses, o volume de vagas geradas na capital já supera o de todo o ano passado, quando foram criados 13.681 empregos.

Curitiba foi a terceira cidade que mais gerou empregos no País, atrás apenas de São Paulo (63.920) e Belo Horizonte (18.194).

O saldo de vagas do Caged é medido pela diferença entre contratações e demissões no período.

Setores

O setor de serviços foi o que mais gerou empregos no acumulado do ano na cidade, com 12.587 empregos. A construção civil foi outro destaque, com 2.647 vagas, seguida pelo comércio, com 1.788.

O economista e superintendente do trabalho da Fundação de Ação Social (FAS), Fabiano Vilaruel, destaca que o ambiente mais favorável a investimentos dos empresários na capital é fundamental para o destaque obtido por Curitiba no âmbito nacional.

Segundo ele, a postura do governo municipal de romper com velhos hábitos da gestão pública faz a diferença, bem como adotar políticas que favorecem a abertura de empresas, investir na qualificação dos trabalhadores e na infraestrutura da cidade e valorizar o cidadão.

“Curitiba trouxe de volta a segurança que os empregadores precisavam para querer investir na cidade e abrir novos postos de trabalho formal”, diz Fabiano Vilaruel.

Projetos de incentivo municipal a empresas inovadoras – dentro do programa Vale do Pinhão –, inauguração de empreendimentos comerciais na cidade e programas de capacitação de mão de obra e de apoio ao empreendedorismo são fatores que estão ajudando a melhorar o mercado de trabalho na cidade.