Além do colunista Oliver Stuenkel, evento que debate mudanças no mundo empresarial receberá a CEO da P&G, Juliana Azevedo, e o CEO da Box 1824, Rony Rodrigues na próxima quinta-feira (21)

O Torres Eventos recebe na próxima quinta-feira (21), na unidade Jardim Botânico, o CEO Fórum, maior evento para executivos promovido pela Amcham Brasil – Curitiba. Empresários de Curitiba e região terão a oportunidade de aumentar seus conhecimentos e trocar experiências sobre as mudanças que têm ocorrido no mercado empresarial.

Com a temática “Mudanças e adaptabilidade”, o evento começa a partir das 14h e traz abordagens interessantes sobre o assunto em nível mundial, nacional, corporativo e pessoal. Para falar sobre o assunto, a Amcham receberá o pesquisador alemão Oliver Stuenkel, colunista de jornais como New York Times (EUA), El País (Espanha), Global Times (China) e Today’s Zaman (Turquia); a CEO da P&G, Juliana Azevedo, considerada uma das vinte mulheres mais poderosas do Brasil em 2019 segundo a revista Forbes; e do CEO da Box 1824 e o segundo mais jovem ganhador do Leão de Cannes, Rony Rodrigues.

Para garantir o ingresso, ter acesso ao conteúdo e participar do CEO Fórum, é necessário acessar o link https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=9195.

Serviço

CEO Fórum Curitiba

Data: 21/11/2019

Horário: 14h às 18h30

Local: Torres Eventos – unidade Jd. Botânico – R. Pergentina Silva Soares, 159, Jardim Botânico, Curitiba (PR)

Inscrições: https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=9195

Ingresso: R$ 250 para associados e R$ 750 para não-associados