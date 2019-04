Palavras de Bolso

“Procure tomar um cuidado redobrado com fofocas, mexericos e especulações desnecessárias. Como diz o ditado “quem conta um conto, aumenta um ponto””.

Porta Retrato

RB| Nossa contribuição

Cada dia mais falta vagas de estacionamentos na cidade.

O projeto de fazer das áreas das praças estacionamentos subterrâneos, como acontece em Paris e Buenos Aires, em parcerias público/privadas pelo jeito está adiado “ad eternum”.

Sugerimos aos nobres vereadores que pensem na possibilidade de criar uma lei, onde se notificaria os proprietários dos terrenos vazios do Anel Central ofertando-lhes uma redução de IPTU, por dois anos, desde que ocupem esses imóveis como áreas de estacionamento.

Com isso, diminuiria a invasão em terrenos desocupados, lixo e a proliferação de roedores e outros tipos de bichos.

Ganharia o proprietário, ganharia a Prefeitura com a arrecadação de impostos, e ganharia a cidade que teria mais opções de estacionamento.

RB| Data marcada

Nem bem João Arlei Eckerl Júnior e Emanuella (Manu) Abujamra Deconto ficaram noivos, já marcaram a data de seu casamento.

Será no dia 28 de março do próximo ano.

RB| Business

O governador Ratinho Jr. participou na noite do ultimo dia 15 do jantar debate organizado pelo Lide Paraná, onde foi recebido por mais de 200 empresários paranaenses, fez um balanço das ações já realizadas nos primeiros 100 dias de gestão e compartilhou quais são os planos para o desenvolvimento da nossa economia.

Na foto Márcia Almeida, Clemilda Thome, Sandra Comodaro e Fabricio de Macedo.

RB| Musa

A sociável carioca, de projeção internacional, Carmen Mayrink Veiga, já falecida, havia doado grande parte de seu guarda-roupa para o Instituto Zuzu Angel, no Rio de Janeiro, recentemente sua filha Antonia, completou a doação doando todos os acessórios de Carmen.

São chapéus, óculos, bolsas, luvas, bijuterias de luxo, lenços e outros tantos acessórios, que completou o acervo que dentro em breve será aberto à visitação pública.

Na foto Antonia Mayrinl Veiga Frering e a filha Maria.

RB| Nada de mudança

Mateus Maranhão nos telefonou relatando que “infelizmente” não foi transferido para o Rio de Janeiro, onde ocuparia um cargo no escritório carioca da Copel.

Ele afirmou que continua na cidade e trabalhando como integrante da equipe do governador Ratinho Júnior, no Curitiba S/A.

RB| De volta

A arquiteta Dilva Busarello já está de volta a CWB depois de temporada em Paris e Milão, onde esteve acompanhando a abertura das exposições de sua filha Daniela, naquelas cidades.

RB| Comemoração

A fotógrafa Mehjji Moana, casada com o cabeleireiro Leonardo Guedes (leia-se Casa W), festejou seu aniversário na noite da Sexta-Feira Santa, reunindo exclusivo grupo de amigos e familiares em sua agradável residência no Parque Barigui.

RB| Não ao aumento da tarifa de água

O Presidente da Associação Comercial do Paraná – ACP, Gláucio Geara, assinou o manifesto contra o reajuste da tarifa de água e esgoto autorizado pela AGEPAR – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná.

O índice autorizado – 12,13% supera muito o índice da inflação oficial do país – IPCA, que foi de 4,3% – de maio de 2018 a abril de 2019.

RB| De volta para casa

Alberto José Machado regressou hoje a CWB depois de passar a Páscoa em seu apartamento em Camboriú/SC.

RB| Duas décadas

O Indra Catering está comemorando esse ano 20 anos de atividades e muito sucesso.

Felicidades!

RB| Aniversário de fundação

A Editora InVerso de propriedade da jornalista Cristina Jones, comemorou seus 15 anos de fundação.

Na oportunidade aconteceu no Salão de Atos, no Parque Barigui, grande lançamento de 15 novos livros incríveis, vendas de todos os livros do catálogo e apresentações teatrais e musicais, pintura ao vivo, declarações poéticas e muito mais.

RB| Preferencial

Roberto Dal Colle da Rocha Loures completou seus 60 anos, comemoranda a data em família.

Parabéns!

RB| Pé vermelho

Andréa Peixoto esteve curtindo temporada de feriado prolongado em Londrina, onde visitou sua filha Nicole e a neta Maria Eduarda.

RB| Máquina

A atriz Débora Secco foi a grande anfitriã da noite de lançamento da venda digital da Volkswagen e a apresentação do SUV da marca, o T-Cross, que aconteceu durante prestigiado coquetel na Servopa.

Débora além de bonita, simpática e elegante, não deixou de atender e fotografar com a grande maioria dos presentes, mostrando-se bastante paciente e educada.