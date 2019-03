Coluna Ruy Barrozo – 25-03-19

Palavras de Bolso

“Tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis”.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

RB| Oferta cultural

A Editora InVerso está realizando uma promoção neste mês de março; esta concedendo frete grátis para todos os livros comprados até o próximo dia 31. Basta inserir o cupom #diadamulher2019 na hora da compra.

Aproveite e adquira o seu “Palavras de Bolso”.

RB| Roteiro

Silvia Macul está preparando-se para uma viagem no final do mês.

Embarca para a Europa onde visita seu filho que estuda por lá, seguindo depois para o Líbano, onde vai passar a Páscoa.

RB| Aprovado

Wellington Otávio Dalmaz teve seu nome aprovado pelo Banco Central, para o cargo de Diretor de Operações do Setor Público, da Agência de Fomento do Paraná.

RB| Trânsito

O residencial Ícaro, que segue em construção no bairro Cabral, finalizou no fim do ano passado a colocação de um canteiro e de uma lombada física próxima à rua do empreendimento.

Devido à quantidade de acidentes de trânsito na região, a incorporadora AG7, responsável pelo empreendimento, percebeu a necessidade da sinalização e com o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba providenciou as obras.

A lombada foi construída na Rua Coronel Amazonas Marcondes e o canteiro na Av. Munhoz da Rocha, ruas de entorno do Ícaro (localizado na Rua Ver. García Rodrigues Velho) e de bastante movimento.

A ação é conhecida na arquitetura como “gentileza urbana” – uma iniciativa privada que, por meio de intervenções, agregam à cidade e ao entorno favorecendo o urbanismo e o paisagismo público.

Além de diminuir o número de acidentes no bairro, o objetivo da construção foi proporcionar um bem estar maior na região e ampliar o conceito de cidadania para os moradores.

N.R. A obra realizada já está colapsada, uma vez que apresenta pontos de destruição ocasionada por de automóveis que tentam fazer uma conversão proibida em direção a Av. Erasto Gaetner, utilizando-se da entrada de um condomínio e ocasionando acidentes e quebrando parte da calçada recém-construída.

A obra realizada pela incorporadora resolve o problema de pedestres que pretendem atravessar a rua frente ao empreendimento, mais está longe de solucionar o perigo da curva fechada e perigosa, logo abaixo, responsável por inúmeros acidentes de trânsito.

Na realidade além do canteiro central, seria necessário colocar urgente, um redutor eletrônico de velocidade, que vem sendo pedido incansavelmente pelos moradores da região.

Estamos de olho!

RB| Confirmado

O Festval inicia, ainda este semestre, a construção de mais uma unidade de seu supermercado; desta vez em pleno bairro do Cabral.

Vamos aguardar!

RB| Salve, salve

O movimento “Somos Todos Litoral: Sem infraestrutura não tem turismo – #salveoliltoral” conta com a participação, até o momento de 13 entidades de classe.

RB| Anfitriãs

As sociáveis paulistas Anne Wilians e Carla Góes foram anfitriãs de movimentado almoço do Instituto Nelson Wilians na capital paulista, oportunidade em que Rachel Maia, Isabela Del Mondé, Thayná Yarede, Marina Ganzarolli, Stella Jacintho e Fabi Saad, realizaram um bate-papo, de grande conteúdo, para as convidadas presentes. FOTO 4

RB| Trajeto de volta

Toni e Mari Menzel retornam a CWB depois de realizarem uma surpreendente viagem de aventura; foram a bordo de um fusquinha até o Deserto do Atacama.

Aguardem novidade e uma ampla reportagem na revista DIF.

RB| Hotelaria

Feriado de Páscoa no Mabu Thermas com programação exclusiva.

O feriado de Páscoa vai ser de encanto e diversão no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu/PR, de 19 a 21 de abril.

O resort preparou para o período uma programação direcionada para toda a família.

As reservas podem ser feitas por meio do site: www.hoteismabu.com.br.

RB| Beleza

Casa W recebe workshop de mechas

No próximo dia 8, o salão Casa W será palco para um workshop para profissionais da área de cabeleireiros.

A hairstylist e visagista Nata Cunha promove um encontro sobre mechas e seus passos, como: lavatório, apagar a raiz, finalização e tratamentos.

“Um dos grandes diferenciais nesta data, é aprender a montar um design para a sua cliente com um olhar visagista,” com Nata.

O curso, com apostila e certificado, acontece das 09h às 17h. As inscrições, limitadas, podem ser realizadas pelo telefone 41 3018-0100 e possui um custo de R$400,00.

RB| Save the date