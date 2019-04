Palavras de Bolso

“Momento de cuidar de pequenos detalhes práticos”.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato

RB| Vitrine

Irit Czerny acaba de inaugurar sua Lafort no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

Sucesso!

RB| Arquitetura & Cultura

AG7 e Casa Vogue realizaram movimentado evento de abertura da Galeria 31 – Ícaro Jardins do Graciosa, a vernissage da exposição “Onde termina o sol e começa o Céu”.

O evento apresentou o Casa Vogue Talks, um bate-papo inspirador com a editora de Cultura Beta Germano e o CEO da AG7 Realty, Alfredo Gulin Neto, com os curadores da exposição: a antropóloga cultural, Marina Ramos, o designer e artista visual, Marcelo Stefanovicz, a produtora e galerista, Malu Meyer, sobre as novas formas de viver e expressar através da arquitetura, arte e design.

Após o talk, os convidados foram recepcionados com um coquetel na galeria.

Na ocasião aconteceu um pocket show com Marcela Malczewski.

Na foto, Alfredo Gulin Neto – CEO da AG7 Realty.

RB| Nem sabia…

Cris Andraus comemorou seu aniversário durante jantar oferecido por seu marido, Nadim Andraus Filho, que recebeu os convidados durante uma festa surpresa.

RB| Só para entender…

A inflação esta crescendo, os preços estão subindo diariamente, e os governos federal e estadual já declararam que não haverá aumento do salário mínimo.

Como fechar as contas?

RB| Beira mar

Alberto José Machado passou o feriado de Páscoa em seu apartamento em Camboriú/SC, na Cia das irmãs e dos sobrinhos.

RB| Fim de atividades

Inaugurado no primeiro semestre de 2015, o restaurante Tuna se transformou rapidamente em uma das grandes referências da gastronomia japonesa em CWB.

Após anos de sucesso, o empreendimento acaba de anunciar que encerrará suas atividades no próximo dia 30.

A decisão levou em consideração o atual momento econômico do país e o panorama do mercado gastronômico curitibano.

Os curitibanos terão até o final de abril para saborear os preparos que fizeram do empreendimento um dos principais endereços da gastronomia da capital paranaense.

RB| Mais um…

Rossana Lazzarotto está felicíssima com a notícia da primeira gravidez de sua filha Bebel.

RB| Corcovado

Mateus Maranhão transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde ocupa um cargo no escritório da Copel.

RB| União

Renato e Alda Vaz continuam recebendo cumprimentos pelos 27 anos de feliz casamento.

RB| Noite de festa

Vica Gonçalves comemorou mais um aniversário, reunindo grande grupo de convidados no El Toro.

RB| Visual

Ricardo Ducci esteve na Casa W colocando o visual em dia, cortando o cabelo com o magao das tesouras – Léo Guedes (foto).

RB| Nova novela das nove

Caio Castro e Malvino Salvador vão ter um caso em “A dona do pedaço”, próxima novela das nove.

Eles serão Rock, um boxeador, e Agno, um bem-sucedido empresário.

Ambos são apresentados na história como heterossexuais, mas no decorrer da novela, os dois vão viver um romance em segredo.

Rock chega a namorar Fabiana, papel de Nathalia Dill.

Já Agno é casado com Lyris (Deborah Evelyn) e pai da adolescente Cássia (Mel Maia).

Rock conhece Fabiana na academia e, como acontece com muitos rapazes hoje em dia, posta fotos sem camisa no Instagram para ganhar suplementos e outros mimos.

Eles se envolvem achando que o outro tem dinheiro.

Para o trabalho, que estreia dia 20 de maio, Caio teve aulas de boxe com Arnold Chon Wild no Wild Card Boxing Club, em Los Angeles.

O atleta é conhecido por treinar atores para filmes em Hollywood.

Vamos aguardar para conferir!

RB| AutoCAD

A grife paulista de casa & decoração – Breton está chegando a CWB dentro em breve, para tanto está procurando imóvel para alugar na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, rua de intenso comércio, no coração do Batel.

Vamos aguardar para conferir!

RB| Honraria

Agradecemos a Câmara Municipal de Colombo pelos votos de congratulações que recebemos das mãos da presidência da casa.

RB| Festejos

Nosso querido Edson Mauad continua recebendo cumprimentos pelo seu aniversário comemorado recentemente.

RB| Amazona

Sofia Barrozo esteve participando de importante prova hípica na Sociedade Hípica Paulista.

RB| Projetos

Depois da reforma no bar da passagem, agora é vez do SPA do Graciosa Country Club passar por grande reforma de ampliação e readequação para melhor atender os associados.

A obra vem sendo supervisionada com frequência por Adriana Cordeiro, concessionária do SPA.

Sucesso!

RB| Data marcada

Nem bem João Arlei Eckerl Júnior e Emanuella Abujamra Deconto ficaram noivos e já marcaram a data de seu casamento.

Será no dia 28 de março do próximo ano.