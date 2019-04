Palavras de Bolso

“Preocupações com coisas várias poderão conduzir-lhe a um estresse desnecessário, já que a tendência natural de todos estes problemas é de passar como se fosse uma onda do mar”.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato

RB| Mudanças no governo

Já se pode perceber um cheiro de fritura no ar dos corredores do Palácio Iguaçu.

O mês inicia com a possibilidade da primeira mudança no secretariado do governador Ratinho Júnior.

Três secretários deverão deixar o cargo, ainda esse mês, sendo substituídos por outros nomes.

Vamos aguardar para conferir.

RB| Alta tensão

A Copel está passando por uma grande auditoria contratada através de uma conhecida empresa especializada que vai traçar um perfil completo da Cia. dando subsídios ao presidente Daniel Pimentel Slaviero, para suas ações e implantação das mudanças necessárias.

Esse trabalho teria custado 12 milhões a Copel.

RB| Exclusivo

O Grupo RIC – Rede Independência de Comunicação deverá ter seu presidente substituído já na próxima reunião de conselho.

Leonardo Petrelli, atual presidente e primogênito do empresário Mário Petrelli, deverá dar lugar ao seu irmão Marcelo Petrelli (foto), atualmente residindo em Florianópolis/SC.

Vamos aguardar para conferir!

RB| Tempo de chocolate

Sabrina Ghignone, proprietária do Atelier A Bailarina Doçaria, está com uma maravilhosa coleção de produtos de Páscoa, imperdíveis.

As encomendas podem ser efetuadas até o próximo dia 16, ou até o preenchimento total da agenda, pois Sabrina trabalha com quantia limitada. FOTO 6

RB| Reforço de marca

Gabriel Raad (foto) e André Marin, da Construtora Laguna, receberam a imprensa hoje pela manhã em um grande terreno no Juvevê, a mais nova aquisição da empresa, onde será lançado em 2020 um novo empreendimento da construtora – dois blocos; sendo para um centro médico e um para moradias destinadas ao público sênior; apartamentos de 80 a 100 m², com especificações e adaptações que atendam as normas de segurança e acessibilidade a esse consumidor específico.

Na oportunidade eles comunicaram aos jornalistas a redefinição da marca que agora passa a adotar o slogan “Inconfundível”.

O terreno será ocupado, até que se iniciem as obras, por uma praça para utilização diária, pelos moradores da região, que contarão com – uma academia ao ar livre, máquina de venda de salgados, refrigerantes e água, árvore fotovoltaica para recarregar celulares, playground para o público infantil, patinetes e uma cerejeira em lead.

Logo mais a noite, a diretoria da Laguna recebe grande número de convidados para a apresentação que foi antecipada à imprensa pela manhã.

Ganha CWB, ganha os moradores da região, ganham todos!

RB| Reunião

Zaira Galléas recebeu exclusivo grupo de convidados para jantar em seu agradável apartamento no Rio Hudson/Batel, na última quinta-feira.

No cardápio, deliciosa paella e uma variada mesa de sobremesas.

Lá estiveram; Alberto Machado, Victor Gonçalves e Nei, Cris e Florlinda Andraus, Edith Sperandio, Denise e Lígia Leal, Carmen Fregonese, Rossana Lazzarotto, Janine Tacla e RB.

RB| Lincoln Road

Rafael e Tatiana Iatauro, que estão curtindo temporada em Miami, onde possuem um maravilhoso apartamento, estão recebendo o casal Paulo e Gracia (Iatauro) Céspedes, ela filha do anfitrião.

RB| Prelo

Recebemos e agradecemos o exemplar do mais novo lançamento literário do amigo jornalista Fábio Campana – “As coisas simples”, editado pela Travessa dos Editores.

RB| Sessentão

Mauro Tessler, que comemorou seus 60 bem vividos anos, viajou com sua esposa Mara e o filho David, para Lisboa e Porto, onde festejou a data.

Parabéns!

RB| Planta baixa

A Construtora Thá e a Incorporadora GT divulgou-nos que o novo empreendimento a ser construído no Cabral, na Rua Quintino Bocaiúva, onde anteriormente foi a residência da família Caldeira, terá unidades entre 224m² e 229m², e não 290m como divulgamos anteriormente.

RB| Aprovado

Wellington Otávio Dalmaz teve seu nome aprovado pelo Banco Central, para o cargo de Diretor de Operações do Setor Público, da Agência de Fomento do Paraná.

RB| Mão direita

Emanuelle (Manu) Abujamra Deconto acaba de ficar noiva do engenheiro João Arlei Eckert Júnior, de Foz do Iguaçu.

RB| Save the date

Dia 8 – O salão Casa W será palco para um workshop para profissionais da área de cabeleireiros. A hairstylist e visagista Nata Cunha promove um encontro sobre mechas e seus passos, como: lavatório, apagar a raiz, finalização e tratamentos. “Um dos grandes diferenciais nesta data, é aprender a montar um design para a sua cliente com um olhar visagista,” com Nata. O curso, com apostila e certificado, acontece das 09h às 17h. As inscrições, limitadas, podem ser realizadas pelo telefone 41 3018-0100 e possui um custo de R$400,00.

Dias 8 a 11 – A Associação Comercial do Paraná – ACP realiza nesse período, sempre das 19 às 22 horas, o curso de Cobrança e Negociação de Dívidas, com Ana Paula Schramm.

Dias 9 a 14 – Neste período acontece em Milão/Itália o Salone Internazionale Del Móbile.

Dia 9 a 8 de junho – O município de Bento Gonçalves/RS realiza de 9 de abril a 8 de junho a programação Retratos de Outono. Informações 54 3055-7141 com Tamiris.

Dia 9 – A Associação Comercial do Paraná, por meio do Conselho do Comércio Exterior e Relações Internacionais – CONCEX/RI convida para a palestra Investir em Portugal – escolha certa, momento certo, com o Secretário de Estado da Internacionalização do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal – Professor Dr. Eurico Brilhante Dias. A palestra acontece logo mais, às 9h30min. Imperdível!

Dia 9 – A Blue Gardênia, marca de roupas de cama, mesa, banho e decoração de luxo, em São Paulo, realiza hoje a partir das 17 horas, uma exposição de mesas de Pessach. O evento, além de apresentar inspiração de sete mesas de Pessach criadas por artistas, arquitetos e personalidades, tem como objetivo divulgar o Ezer Mizion Brasil, maior banco de registro de doadores de medula óssea.

Dia 10 – A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves/RS realiza hoje, das 9h30 às 11h30min, na Casa das Artes, o curso Turismo Sustentável e Bento Gonçalves.

Dia 10 – A Associação Comercial do Paraná – ACP realiza hoje, a partir das 19h30min, a palestra sobre Marketing e Inovação Digital, com Ademir Lara.

Dia 10 – A ASSESPRO/PR, entidade que representa o setor de tecnologia no Estado, realiza seu primeiro café da manhã com jornalistas, nesta quarta-feira, às 8h30min. Durante o evento serão apresentados dados inéditos do setor, apontados em uma pesquisa realizada pela entidade juntamente com a UFPR.

Dia 11 – Um dos maiores players logísticos do Brasil, a Multilog, convida para a inauguração da nova unidade no Paraná. Para acreditar que o Estado é um dos importantes polos do setor no Brasil, a empresa inaugura nesta quinta-feira, às 16 horas, o novo complexo logístico em São José dos Pinhais.

Dia 12 – A Associação Comercial do Paraná – ACP, por meio do Conselho de Jovens Empresários, convida para o encontro com Glória Alvarez, que acontece logo mais, a partir das 14 horas.

Dia 12 – A Porto Educação realiza hoje, das 19 às 21 horas, palestras, networking e happy hour sob o tema: Um novo horizonte à vista. Informações – www.portoeducacao.com.br.

Dia 13 – A A.Yoshii convida para movimentado brunch hoje, das 10 às 16 horas, no 6º andar do Maison Heritage Ecoville.

Dia 14 – A Editora InVerso de propriedade da jornalista Cristina Jones, comemora hoje seus 15 anos de fundação. Logo mais, das 14 às 17 horas, acontece no Salão de Atos, no Parque Barigui, grande lançamento de 15 novos livros incríveis, vendas de todos os livros do catálogo e apresentações teatrais e musicais, pintura ao vivo, declarações poéticas e muito mais. Entrada gratuita.

Dia 14 – Acontece hoje, com saída às 8 horas, do Quartel do Boqueirão, a XVII Corrida do Exército, com trajetos de 5 e 10 km.

Dia 14 – O Centro Espírita Aprendizes do Evangelho realiza hoje, às 16 horas, na Sociedade Morguenau mais uma edição de seu tradicional Café Colonial.