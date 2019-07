Palavras de Bolso

“Tenha sabedoria suficiente para não se deixar levar pelas flutuações da existência, não deixe que seu humor flutue e fique à mercê dos acontecimentos”.

Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato

RB| Denúncia grave

As escolas públicas estaduais e municipais da capital, e por que não dizer do interior, estão tomadas por traficantes que vem assediando diariamente os estudantes a fim de aliciar-lhes como vendedores e consumidores de drogas.

É “normal” vermos traficantes nas proximidades das escolas nos horários de entrada e saída oferecendo todos os tipos de drogas ilícitas, isso quando não os próprios alunos, aliciados pelo tráfego, vendendo dentro das escolas.

Recentemente tivemos um problema próximo a nós; um aluno de escola pública no município de Pinhais foi “convidado” por um traficante a vender drogas dentro da escola, ao se recusar teve seu tênis e seu fone de ouvido subtraído pelo individuo, e mais, foi ameaçado de morte por se recusar a fazer o papel de mula na escola.

A mãe do aluno ao saber do ocorrido, tirou o filho da escola e passou a procurar outra para transferi-lo.

Ao comentar sobre o caso com outras diretoras de colégios públicos, ouvia de todas elas, que isso é “comum” em todas as escolas e que a mãe dificilmente encontraria uma escola livre das drogas e/ou dos traficantes.

Nossas indagações

É realmente “normal” isso que vem acontecendo nas escolas?

O que o governo vem fazendo para coibir tudo isso, sabendo que realmente existe essa prática nas escolas públicas municipais e estaduais?

Qual a política de proteção aos alunos que vem sendo aliciados e ameaçados de morte?

Não seria importante criar uma força tarefa que fizesse blitz surpresa nas escolas para prender esses traficantes que estão ameaçando a juventude que está nas escolas para aprender?

Com a palavra o governador Ratinho, o secretário de Segurança Pública, e o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Estamos de olho!

RB| Passaporte

Melvin e Ana Maria (Petruzziello) Kohane embarcaram na sexta-feira para temporada de férias na Itália e Rússia.

RB| Passarela

Clemilda Thomé esteve na plateia do desfile de lançamento de coleção da Maison Dior, em Paris.

RB| Homofobia é crime

Aos nossos leitores.

Tivemos nosso Facebook bloqueado por sete dias por termos publicado na seção Porta Retrato, uma foto de dois homens conversando dentro do box do banheiro, sem apresentar qualquer imagem que pudesse atentar com o pudor e os bens costumes da família brasileira.

Na foto eles estão nus da cintura para cima, sem mostrar a genitália e sem demonstração de carinho ou pegação.

Trata-se de uma foto artística, feita em estúdio com fotógrafos e modelos profissionais.

Isso nos parece uma retaliação de alguém que insatisfeito com nossas críticas, utilizou-se de uma foto publicada há mais de dois meses, para nos denunciar, prevendo que seríamos punidos com o bloqueio dos serviços de Facebook e Messenger, por sete dias.

Inacreditável!

De nada adiantou nos defendermos, mesmo tendo escrito para o Facebook explicando a situação, de nada valeu, nem resposta recebemos.

Só podemos entender como preconceito a censura da foto – aliás, ao invés de suspender os serviços, o Facebook deveria bloquear a foto e nos mandar um e-mail apresentando sua insatisfação, mais jamais suspender os serviços.

Estamos de olho!

RB| Foto de capa

Rodrigo Santoro é capa da primeira edição digital da GQ Brasil.

O ator fala com exclusividade de seu novo projeto em Hollywood – a série Reprisal, da Hulu, em que vive um ex-lutador.

Em ensaio exclusivo, fotografado por Daniel Klajmic, Rodrigo Santoro estrela as quatro capas da primeira edição digital da GQ Brasil.

A primeira delas esta disponível desde segunda-feira.

As outras serão conhecidas nas semanas seguintes.

Além das 10 edições anuais impressas, duas edições semestrais da GQ Style, a GQ Brasil amplia seu portfólio com uma revista multiplataforma.

RB| Em família

Florlinda Andraus recebeu exclusivo grupo de convidados para jantar em sua residência na quinta-feira, em torno do aniversário de Nadin.

Entre os presentes; Victor Gonçalves, Ricardo Moretti, Alberto Machado, Ismael e Rosi Lago, Tufi e Iara Maron e RB.

RB| Bem vinda!

Nasceu na semana, Júlia, terceira filha do casal Alexandre e Paula (Mussi) Khury.

Felicidades ao casal amigo!

RB| Hora do almoço

Vera Pimentel, Nadinha Almeida, Ana Maria Petruzziello Kohane, Gilda Barrozo Baglioli e RB estiveram almoçando nesta segunda-feira no Alessandro & Frederico, no Pátio Batel.

RB| Gastronomia

Nesta segunda-feira saboreie uma viagem gastronômica pela Ásia, em uma noite em que o cabeleireiro Léo Guedes, da Casa W, cozinhara lado a lado com o chef – estrela Michelin – Kazuo Harada, do restaurante Hai-Yo, do Grand Hotel Rayon.

O cardápio será especial, composto por seis pratos escolhidos a quatro mãos por Léo e pelo chef.

Vale conferir!

RB| Sociedade

A dinâmica Cristiane Keinert, casada com o cirurgião plástico Sérgio Keinert, será a nova diretora social do Graciosa Country Club.

Mal assume o cargo, no próximo dia 13, e Cristiane já tem uma grande missão pela frente; comandar o Baile de Debutantes em setembro.

Sucesso!

RB| Giro Europeu

Eduardo Mourão e família estão aproveitando o verão Europeu num agradável roteiro que inclui inclusive um cruzeiro à Croácia.