Nova marca do Hospital São Vicente, que comemora 80 anos

Em operação desde funcionamento desde 1939 em Curitiba, o Hospital São Vicente iniciou em 21 de março a comemoração de aniversário com o lançamento de sua nova marca, celebrando os 80 anos da instituição e também o primeiro ano da reabertura da unidade hospitalar na Cidade Industrial. Palavras como modernidade, atendimento humanizado e confiança foram a base da construção da nova marca do hospital, que tem como missão: “Sua vida, nossa prioridade”.

“As cores quentes e frias se combinam e permitem uma interpretação contemporânea do atendimento caloroso e humano da instituição octogenária e da inovação tecnológica dos equipamentos”, xplica Thiago Berardi, Diretor de Planejamento da Agência BDDB, que também tem Vinícius Lima como Diretor de Criação e Bruno Schultz, como Diretor de Arte e assina a nova marca.

O Hospital São Vicente é mantido pela Fundação de Estudos das Doenças do Fígado Koutoulas Ribeiro (Funef), desde 2002. Sua evolução foi constante, até a alta complexidade e a referência no transplante de fígado e rim, e nas áreas de Oncologia e Cirurgia.

A diretoria executiva, representada por Charles London, Angelo Tesser e Márcia Blanski, enfatiza que o Hospital São Vicente se transformou ao longo dos anos e hoje oferece o que há de mais moderno em tratamentos oncológicos, transplantes e cirurgias de alta complexidade. Como está em fase de crescimento, a marca precisava estar alinhada com estas inovações.

A decisão pela mudança passou também pelo Conselho Curador da Fundação. “Foi um projeto sonhado e planejado por mentes e corpos comprometidos com a evolução da instituição. Oferecemos o que há de melhor na assistência à saúde para pacientes e médicos. Entendemos que após 80 anos, precisávamos dar um passo adiante e entendo que esta jornada evolutiva jamais acabará. Este presente é uma homenagem e à altura para uma instituição com 80 anos”, afirma Giovanni Loddo, presidente do Conselho Curador.

AMPLIAÇÃO

Localizado no centro de Curitiba, O Hospital São Vicente ocupa uma área de 10 mil metros quadrados e sua estrutura é moderna e confortável, equipado com alta tecnologia e capacidade instalada de 140 leitos, dentre eles, 29 de UTI, atende diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, pautado na qualidade e atendimento humanizado. Reconhecido pela formação de profissionais, possui programas de Residência Médica nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Oncológica e Radiologia. Atende a convênios, particulares e faz parte dos hospitais que dão suporte ao município e Estado do Paraná, no atendimento referenciado pelo SUS, as linhas prioritárias de Oncologia e Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Transplantes e Cardiologia.

Após a finalização do projeto de ampliação de 1.670 m², onde será instalado o Centro de Especialidades, programa o início das obras para 2019. Referência na área de transplantes hepáticos e renais, nos últimos meses de 2018 manteve a posição de 1º lugar em número de transplantes hepáticos no Paraná, somando 690 o total de transplantes já realizados na instituição. Em 2018, remodelou suas instalações e hotelaria e reinaugurou nova unidade hospitalar na Cidade Industrial de Curitiba, com capacidade para 60 leitos. O hospital segue com grande atuação na área cirúrgica e vai inaugurar em 2019 a Sala Cirúrgica Inteligente, além do investimento em novas tecnologias clínicas e de gestão que permitirão avanços na segurança do paciente, desfechos clínicos e capacitação de pessoas, incluindo a educação digital.

Uultis é um dos expoentes do design brasileiro em Milão

Daqui a pouco mais de uma semana se inicia o maior evento de design do mundo – a Milan Design Week, capitaneada pelo Salone del Mobile.Milano entre 9 e 14 de abril. O Brasil marca presença e ainda com maior expressividade. Nos disputados pavilhões de design do Salone, serão sete marcas brasileiras expondo pelo Projeto Brazilian Furniture, da ABIMÓVEL e da APEX-BRASIL, representando a participação oficial do país na semana do design de Milão. Entre estas marcas, o Sul do país se destaca com participações como a da Uultis, lançada ao mundo no ano passado no Salone del Mobile e expondo já pela segunda vez.

Com projetos contemporâneos e cheios de bossa brasileira, a Uultis tem na madeira e no trabalho artesanal, com primoroso acabamento, pontos de atratividade vêm conquistando o mundo. Com peças assinadas pelos designers Larissa Batista e Sergio Batista, do estúdio Know How, sob a curadoria do Estúdio Uultis, coordenado pelos arquitetos Inácio Schnorrenberger e Rafael Reis, a marca apresentará na feira lançamentos como a elegante e cosmopolita Poltrona Soho.

Pelé no HAI YO, do Grand Hotel Rayon

Em passagem por Curitiba, o Rei Pelé provou a cozinha do renomado chef Kazuo Harada, do HAI YO, localizado no Grand Hotel Rayon, aprovando as delícias orientais da casa.

La Varenne tem Raphael Zanette como novo sócio

Um dos restaurantes mais premiados de Curitiba, o La Varenne tem desde março, o restaurateur Raphael Zanette, do Grupo Vino!, como sócio, ao lado do empresário David Soifer. A cozinha segue sob o comando do chef Felipe Miyake que, inclusive, está preparando novidades especiais que entram no cardápio a partir de abril. O restaurante também manterá sua equipe e o foco na alta gastronomia autoral e contemporânea, com toque franco-italiano, que fazem dele, há cinco anos, um dos grandes destaques da cena gastronômica local.

Vernissage de Marcos Bazzo na Saccaro Curitiba

A Saccaro Curitiba realizou em março a vernissage do artista Marcos Bazzo. O trabalho do profissional faz uma releitura contemporânea de um dos adornos mais sagrados para os nativo-brasileiros, usados na cabeça, com uma técnica única que utiliza emaranhados, tramas, tranças e muita cor. Estiveram presentes no evento profissionais do mercado de arquitetura e decoração e convidados do artista. A partir de agora as obras do artista Marcos Bazzo serão comercializadas na Saccaro Curitiba.

Negócios internacionais no Paraná

A ABIMÓVEL – Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário projeta em torno de 600 rodadas de negócios internacionais no Projeto Comprador realizado durante a feira de móveis Movelpar, em Arapongas, no polo de móveis do Norte do Paraná, neste mês de março. A ação colocou frente a frente na mesa de negociação 30 importadores, de 11 países, da América do Norte ao Oriente Médio, e 60 indústrias brasileiras, associadas ao Projeto Brazilian Furniture, da ABIMÓVEL e da APEX-BRASIL – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento. As rodadas ocorreram com o apoio do SIMA e da organização da feira.