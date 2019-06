Startup paranaense já vale mais de 8 milhões de reais

Segundo pesquisa realizada pela Endevor em 2017, Curitiba, é considerada a 4º melhor cidade do Brasil para empreender.

Fatores como um forte capital humano e desburocratização de processos tributários, deram à cidade, o 4º lugar do ranking.

Reflexo disso, é que a capital paranaense é casa para 10 das 100 startups mais atraentes do Brasil em 2018.

De olho nesse cenário, Chase Dixon Olson, um empresário americano, decidiu em outubro de 2018, escolher a cidade paranaense como sede para sua startup, a Smart Sky Consulting.

Com o lema, “Reality Capture for Digital Transformation”, em tradução literal, algo como “Captura de realidade para transformação digital”, a empresa oferece consultoria de pesquisa operacional e implantação de tecnologias e soluções, sendo seu carro chefe um modelo de negócio no que tange a utilização de DRONES segmentado para as áreas de Engenharia, Construção & Mineração.

Atualmente, nesse nicho de mercado, uma das grandes dúvidas é terceirizar ou implantar internamente esse serviço. Segundo um estudo com médias e grandes empresas norte-americanas, produzido pela Skyward, empresa de software especializada em gestão, descobriu-se que 88% dessas empresas veem o ROI (Retorno Sobre Investimento) de drones em um ano ou menos, eles também descobriram que apenas 20% das empresas estão terceirizando esses serviços.

Seguindo essa tendência mundial, a consultoria da startup se baseia na ideia de que cada vez mais as empresas começam a se afastar de provedores terceirizados, por isso as ensina como trabalhar e implantar a nova tecnologia.

Através de um estudo minucioso do fluxo de trabalho de seus clientes, levantando suas principais ferramentas e aplicação de uma estratégia definida em concordância com os seus objetivos, a Smart Sky, auxilia na implantação de um novo fluxo de trabalho mais otimizado, visando o máximo de colaboração e compartilhamento de informações digitais entre as diversas áreas.

Ao final do processo, eles acabam por economizar de 30 a 40% em custos operacionais totais, sendo desde prospecção de um novo terreno, aerolevantamento, topografia, acompanhamento e desenvolvimento do projeto básico e executivo, monitoramento da obra e entrega final.

Para alcançar esses resultados, a marca tem como plataforma parceira o site Scan da 3DR, uma empresa norte americana líder no desenvolvimento de soluções de processamento e gestão de imagens digitais.

Atualmente, ela é líder de mercado e sua única parceira no Brasil e América do Sul é a Smart Sky.

Com um valutation estimado em mais de 8 milhões de reais, cálculo realizado em março deste ano, e com clientes como HM Engenharia de Campinas, BILD Desenvolvimento Imobiliário de Ribeirão Preto e o Grupo Pacaembu de São Paulo, para 2019, a startup têm como objetivo crescer ainda mais e está planejando um roadshow para captação de investimentos no final do primeiro semestre de 2019.

LABModa 2019

Até o próximo dia 14 acontece no Pátio Batel o evento que mistura moda, música, cultura e experiências criativas.

A estrutura montada no piso S1 do Pátio leva a assinatura do arquiteto Felipe Guerra.

O evento foi divido em duas temporadas – 24 de junho a 5 de julho e 6 a 14 de julho – com dez marcas de roupa e seis de acessórios em cada uma delas.

Em campanha assinada pela Tif Comunicação são apresentadas sete personalidades curitibanas identificadas com o conceito do evento.

O styling é assinado pelo produtor Victor Sálvaro, responsável também pela produção do editorial com todas as marcas desta edição.

Na oportunidade o produtor que comemora 30 anos de carreira apresenta a exposição do acervo da socialite Edna Weber.

Designers

1ª temporada

Felícia Pretto

Estúdio 363

Transmuta

Thalassa Reis

Luciana Schobiner

Ana Silvia

ConBase Siviero

Marcelo Carraro

Empatize

Iago Brand

Ritzdorf

Sassi

VLuxo

Sueli Zavadinak

Sig Roeder

Márcia Campetti

2ª temporada

HAL

Ana Silvia

La Luz

Nogara

Yski

Baubô Brand

Transmuta

Amarillo

Etks

Oxyfit

Ritzdorf

Sassi

Sueli Zavadinak

PineAX

Renata Romanó

Luciá Consalter

Estúdio Lenha

Programação musical

25 de junho: Bananeira Brass Brand

27 de junho: Camile Bertault

28 de junho: Rosie Mankato

30 de junho: Janine Mathias e Morenno Mongelo

3 de julho: Tuyo

5 de julho: Marrakesh

10 de julho: Nomade Orquestra

12 de julho: Glue Trip

14 de julho: Buena Onda Social Dub

Bolsa icônica da LV





Criada pela primeira vez nos anos 30, a Speedy possui um designer simples e continua perfeita e atual para o seu dia a dia.

Bate Papo íntimo na Bazaar Fashion

A Bazaar Fashion realizou na última quinta-feira, bate-papo com a ginecologista Camila Prestes sobre novas tecnologias na saúde feminina.

“A ideia foi levar para as convidadas as novidades em rejuvenescimento e saúde íntima na mulher,” contou a Camila.

QCeviche – aromas e sabores memoráveis

QCeviche Curitiba assina a gastronomia de um dos eventos mais aguardados da mostra de arquitetura, exclusiva para expositores do evento.

Autêntico representante da gastronomia peruana, em Curitiba, o restaurante QCeviche, localizado no lobby do Novotel Curitiba Batel, foi escolhido como cenário da festa de premiação da CASACOR PARANÁ, que aconteceu recentemente.

Assinada pelo Chef peruano Isidoro Troyes, a gastronomia do Qceviche reúne sabores de quatro continentes, somada à variedade de pratos tradicionais, sustentada pela particular geografia do país, que está em constante evolução.

Segundo Miler Bairros, gerente geral do Novotel Curitiba Batel, o coquetel da CASACOR PARANÁ destacou o prato carro-chefe da casa, o ceviche de pescado, além de outros clássicos peruanos, que podem ser conferidos diariamente por hóspedes e público em geral.

Vale acrescentar que, atualmente, 20% do público do restaurante é composto por moradores da cidade, apaixonados pela gastronomia do país sul-americano.

Nova diretoria do Graciosa

A diretoria do Graciosa Country Club convida para o baile de aniversário de 92 anos do clube, e posse da nova diretoria comandada por Gustavo Mussi Milani.

O evento acontece no dia 13 de julho, a partir de 20h30min, e o dress code será a rigor.

Arraia do ICC

O Iate Clube de Caiobá – ICC promove neste sábado na sede náutica sua animada Festa Junina.

O evento inicia, às 13h30min, com movimentado churrasco e estende-se até às 21 horas, constando de variada programação; procissão, fogos de artifício, concurso de pesca e outros, encerrando com o tradicional Brodo.

Ainda sobre o Conversarte

Na próxima terça, o Pátio Batel recebe o segundo encontro do Conversarte, com a participação de Fernanda Young e Fabrício Carpinejar (foto).

A segunda edição do Conversarte marca o início da parceria da Montenegro Produções Culturais com o Hospital Erasto Gaertner, que passará a ser beneficiado com a receita de venda dos ingressos, além de receber em suas instalações oficinas artísticas envolvendo pacientes, familiares e colaboradores do hospital.

Os ingressos para cada evento custam a partir de R$ 18 (meia-entrada) e estão à venda pelo Disk Ingressos www.diskingressos.com.br.