Se essa rua fosse minha

Neste sábado Semee Raad Filho, diretor da Monarca Incorporadora promove ação de valorização da Alameda Princesa Izabel.

A ação que faz parte da inauguração do residencial Trend Home Soho, que será entregue em dezembro, transformará a rua onde está o empreendimento, em um orquidário a céu aberto.

Um grupo de quarenta empresários e formadores de opinião serão os responsáveis pelo plantio de duzentas mudas de orquídeas por toda a rua.

Segundo Semee Raad, o orquidário é uma forma de valorizar o convívio no bairro, “É um lugar arborizando onde existe muita vida a pé, coisa que não é muito comum ver. Os moradores tem o costume de ir até a padaria, almoçar, passear, sem o carro”.

Com carinho, Furf

A Galeria Zilda Fraletti abre no próximo dia 18, às 19 horas, a exibição “Com carinho, Furf” – a primeira exposição solo da multipremiada internacionalmente Furf Design Studio.

Em celebração aos oito anos de existência do estúdio, serão apresentados oito projetos que demonstram a habilidade do duo curitibano em atribuir poesia e romantismo a objetos produzidos em massa.

Fundada por Rodrigo Brenner e Mauricio Noronha, dois jovens e entusiásticos designers de Curitiba, a Furf têm construído reputação com um design inovador de alta qualidade e temperado com doses generosas de talento, humor e responsabilidade social.

A curadora da Semana de Design de Milão, Paula Noe, destacou neles sua “habilidade especial para atribuir poesia e romance aos objetos”.

Almáa Cabral

A Construtora Laguna realiza na próxima terça-feira, às 16 horas, um tour interativo inédito e visita guiada no stand de vendas e decorado do Almáa Cabral.

Na oportunidade os convidados serão içados de uma estrutura localizada no terreno do empreendimento, para apreciar a vista dos apartamentos.

ADVB mulher

A mulher possui um papel importante no mundo dos negócios.

Atenta a isso, a ADVB/PR lançou na última quinta-feira, uma nova frente focada no desenvolvimento feminino.

A gestora de projetos e idealizadora do Google Business Group Curitiba, Érica Marques, realizou um talk sobre inovação e empreendedorismo.

“A ADVB Mulher é um núcleo exclusivo dentro da agenda da associação, com o objetivo apoiar o desenvolvimento feminino por meio de capacitação pessoal e profissional, visando ocupação de cargos nas empresas em todos os segmentos”, conta o presidente da ADVB-PR, Eduardo Jaime Martins.

“Além disso, vamos realizar eventos com conteúdo relevante e pertinente para ampliar o conhecimento, visando maior participação feminina na economia em todos os setores, promover relações empresariais, discutir temas econômicos, políticos, sociais e culturais, transformar conteúdo em negócios, promover eventos com participação solidária e criar um clube exclusivo para as mulheres”, explica a coordenadora do projeto, Giselle Suardi.

Sunday Funday

O ParkShopping Barigui realiza neste domingo a segunda edição do Sunday Funday, um evento a ar livre repleto de extensa programação: aulas-show de gastronomia, oficina de jardinagem, atividades físicas, aulas de bike, música ao vivo, encontro de cachorros, comes e bebes.

Recreadores prometem atividades para lá de divertidas; como pintura em metro, bolha de sabão, túnel de cama de gato, oficina de slime e muito mais.

Fogaça em Curitiba

O chef Henrique Fogaça esteve em Curitiba para comemoração do Cão Véio.

Red Valentino

O icônico vermelho da Valentino caracteriza os vestidos da coleção pré fall 2019.