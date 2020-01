Colombo recebe investimentos em asfalto

Na presença dos moradores da rua Bom Senhor, no bairro São Dimas, a prefeita Beti Pavin e o vice-prefeito, Sergio Pinheiro assinaram na noite da ultima quarta-feira, 29, a ordem de serviço de pavimentação asfáltica desta via. “Nosso objetivo é que a cidade melhore para todos os bairros e atender as principais necessidades da população é nossa meta e nosso foco”, disse a prefeita durante a autorização para o início imediato das obras.

A rua Bom Senhor receberá investimentos de R$377,566,26, com uma extensão de 378,182 metros, que abrange o trecho da Rua do Carvalho até a Rua da Papola. A via passará a contar com base, sub-base, concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), meio fio, calçada, rampa para cadeirantes, paisagismo, sinalização vertical e horizontal, entrada para veículo e passagem de pedestres.

Participaram da reunião de autorização para o início das obras de asfalto o vereador Vardão, o superintendente da Regional Osasco, Fabio Schueller e o casal da Associação de Moradores, Gilmara e Josmar Amaral, entre outras lideranças da região e moradores da rua.