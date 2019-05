Galeria de coração generoso, a Coletiza abriu alas para a original Rocio Canvas, marca que o estilista Diego Malicheski fez nascer no centro histórico de Curitiba e que “carrega em seu DNA um misto do exercício incansável com a estrutura e o minimalismo arquitetônico que se desdobra vezes em formas mais orgânicas, vezes em propostas mais rígidas”.

Na loja colaborativa, a Rocio (nome da mãe de Diego) Canvas participa com uma seleção de peças especiais durante um mês, no sistema de revezamento de marcas, e também de forma permanente. E já está nas araras a coleção Nostalgia Contemporânea – The Gallery, que estreou na passarela da 44ª Casa de Criadores, em São Paulo. Essa coleção traz uma certa atmosfera de passado com retoques futuristas.

Inaugurada há um ano, a Coletiza reúne lojas fixas e temporárias, café e um pequeno espaço de coworking. Abriga também exposições de artes e tem se tornado um espaço agradável para reuniões. Seu mix de música, arte e moda ajuda construir relacionamentos e cultivar uma comunidade colaborativa. Seu objetivo é dar oportunidade a novos talentos e promover empresas sustentáveis e criativas.

Anote: Rua Saldanha Marinho, 1.230.