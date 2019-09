Em especial em cidades que tendem a temperaturas mais baixas, como Curitiba, o frio e o mau tempo, independentemente da época do ano, podem atingir de forma intensa pessoas que habitam comunidades carentes em residências de madeira em situação de precariedade, em que as frestas não estão totalmente vedadas e permitem a passagem do ar. A campanha “Brasil sem Frestas” tem justamente o objetivo de ajudar a proteger os moradores de casas que se encontram com este problema. E de quebra protegem o meio ambiente, ajudando a isolar o frio a partir da utilização de embalagens TetraPak para a vedação das passagens de ar entre a madeira.

Com isso, as famílias de Curitiba e Região Metropolitana que vivem este problema ficam mais protegidas e ganham melhor conforto térmico em seu cotidiano. Sensibilizados com a causa, considerando seu benéfico impacto social e ambiental, os alunos do Colégio Sion Curitiba aderiram ao projeto. Em agosto, os estudantes realizaram a entrega do primeiro lote de embalagens TetraPak que reuniram para a campanha.

CAMPANHA EM CURSO

A responsável pelo projeto, Tania Ribas, agradeceu as doações. O Sion Curitiba segue participando da campanha, buscando agora reunir também outros materiais utilizados na vedação das casas em situação de precariedade, como grampeadores de estofador; grampos estofador 106/6; tesouras grandes ou médias; luvas descartáveis de vinil M; linha para costura nylon 60/80. O site para mais informações sobre a campanha “Brasil sem Frestas” é: http://brasilsemfrestas.com.br.

“Ações voluntárias realizadas em Instituições filantrópicas e beneficentes são práticas constantes dos alunos de Sion”, explica Juliana Pedroso, diretora de comunicação e marketing do Colégio Sion Curitiba e membro do Conselho Diretor. “Com forte tradição em uma formação humanista, amparada nas diretrizes do Método Montessori, hoje bastante em evidência em todo o mundo, o Sion Curitiba considera importante para a formação do aluno que observe e se envolva com seu entorno e com a comunidade. Quando adultos, estes jovens procurarão fazer a diferença na sociedade e contribuir ativamente para um presente e um futuro melhores”, enfatiza.

SOBRE O SION CURITIBA

A formação de crianças e jovens para a vida é um desafio na atualidade, com a velocidade das transformações na chamada era digital. Referência no ensino, o Colégio Nossa Senhora de Sion de Curitiba une tradição e atualização constante, atuando com base na inovadora linha pedagógica da Metodologia Montessori associada ao Método de Psicomotricidade Ramain. Fundado em 1906, com proposta educativa voltada ao desenvolvimento humano, o Colégio Sion Curitiba prepara integralmente, há 113 anos, pessoas e cidadãos aptos a se posicionar diante dos desafios da vida com resiliência, sabedoria e tolerância, características mais que necessárias ao agitado cotidiano contemporâneo.

—

Serviço:

COLÉGIO NOSSA SENHORA DE SION DE CURITIBA

Sedes: Sion Batel e Sion Solitude

Cursos: Educação Infantil; Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II; Ensino Médio; Período Integral

Tel.: 41 3019-6155 (Batel) | 41 3226-6161 (Solitude)

Endereço:

Alameda Presidente Taunay, 260 (Batel)

Rodovia Curitiba-Paranaguá BR 277, 4761 (Solitude)

Site: www.sioncuritiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/sioncuritiba

Instagram: @sioncuritiba

—