O Colégio Estadual do Paraná (CEP) abre inscrições a partir de hoje (11) ingresso de novas turmas (1° Ano) em cursos gratuitos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Japonês. Ao todo foram abertas 600 novas vagas para estudantes, professores e funcionários da rede estadual, além de outras que são reservadas para pessoas da comunidade.

As aulas serão ministradas no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), com carga horária semanal de 4 horas/aula, em dias não consecutivos. São ofertadas um total de 210 vagas para Língua Inglesa; 150 para Língua Espanhola; 150 para Língua Francesa; 60 para Língua Japonesa; e 30 para a Língua Alemã. Os cursos são estruturados em níveis de proficiência, em acordo com os parâmetros do Marco Comum Europeu de Referência.

Para atender ao Processo Classificatório, os interessados devem, primeiramente, observar os critérios de participação, como, por exemplo, possuir escolarização mínima com a conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental, e ter pelo menos 11 anos de idade completos (ou a completar em 2020), entre outros.

Também é imprescindível que o candidato leia com atenção o Edital já publicado, para se certificar das informações detalhadas sobre: o curso pretendido; o número de vagas, o sistema de classificação; as datas para inscrições, resultados, chamadas complementares e recursos; a documentação exigida para realizar a matrícula. Para isso, os interessados devem acompanhar o cronograma do Processo Classificatório.

As inscrições acontecem de 11 a 21 de novembro, e, nesse período, podem ser feitas a qualquer momento pela internet, no site oficial do Colégio Estadual do Paraná, no endereço www.cep.pr.gov.br. Para saber mais, acesse: Edital para vagas abertas no CELEM 2020.