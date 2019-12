Com R$ 200 milhões em novas obras contratadas em 2019, a perspectiva da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) é de ampliação dos investimentos próprios em 2020. A boa situação é resultado da reestruturação de gestão, que permitiu à empresa reduzir custos administrativos para aumentar os recursos aplicados diretamente na melhoria da qualidade de vida da população paranaense.

Em 2019, foram entregues R$ 91,5 milhões em obras de casas populares, além da contratação de outros R$ 200 milhões em novos projetos a serem concluídos no próximo ano. A empresa também retomou obras de 1,8 mil imóveis e está executando outras 4.260 unidades em parceria com o Governo Federal e os municípios.

“Foram cerca de R$ 13 milhões em economia apenas com gastos de custeio no ano”, destaca o presidente da Cohapar, Jorge Lange. “São valores que agora poderão ser usados em novos programas do Governo do Estado, como o Viver Mais, para a população idosa, e o Vida Nova, o maior programa de desfavelamento da história do Paraná”, completa.

VIVER MAIS – Criado em 2019 pelo Governo do Estado para atender idosos com renda de um a seis salários mínimos, o Viver Mais envolve a construção de condomínios horizontais fechados com 40 moradias cada. Os empreendimentos contam com uma completa infraestrutura de saúde, assistência social e lazer aos moradores, além de prever atendimentos periódicos, em parceria com as prefeituras.

Neste primeiro momento, serão construídos 15 condomínios para a terceira idade, num sistema que une aluguel simbólico e atendimento social.

“Em 2030, o Paraná terá mais pessoas idosas precisando de cuidados do que crianças”, disse o presidente da Cohapar. “Por isso, as contratações do programa Viver Mais, que estavam concentradas em municípios com mais de 70 mil habitantes, serão ampliadas para municípios com até 30 mil habitantes”, explica Lange.

O programa pode inspirar políticas públicas e linhas de financiamento voltadas para a terceira idade em todo o País. A afirmação foi feita pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, após reunião com o governador Carlos Massa Ratinho Junior em outubro. Guimarães estabeleceu a vice-presidência da Caixa como canal direto com o Governo do Estado e a Cohapar para analisar os avanços do Viver Mais.

VIDA NOVA – “Com a meta de atender cerca de 2,5 mil famílias por ano até 2022, o Vida Nova é o maior programa de desfavelamento da história do Estado”, afirma Lange. A Cohapar vai atuar em 137 áreas prioritárias identificadas através do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, de um total de 879 assentamentos precários existentes nos 399 municípios paranaenses.

O programa envolve a realocação de famílias que residem ocupações irregulares, áreas de risco ou condições insalubres para casas populares construídas pela Cohapar. O projeto-piloto acontecerá em Jandaia do Sul, com o atendimento de 75 famílias.

Estão previstas obras de urbanização e regularização fundiária, recuperação ambiental e instalação de equipamentos públicos nas áreas desocupadas. O trabalho multidisciplinar dos 16 órgãos estaduais envolvidos no programa prevê uma série de ações nas áreas de saúde, educação, segurança e geração de renda para as comunidades beneficiadas.

REFERÊNCIA – Em agosto, a Cohapar foi premiada nacionalmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) pelo programa Habita Paraná, que marcou a retomada dos financiamentos próprios à população. A medida foi tomada como alternativa à redução dos recursos federais para o setor e também para contemplar uma parcela do público mais carente que não tem condições de arcar com os custos de um financiamento imobiliário tradicional.

Em novembro, a melhora dos indicadores econômicos da companhia fez com que ela figurasse como a 113ª maior empresa do Sul do Brasil e a 47ª maior do Paraná. O ranking, elaborado pelo grupo Amanhã, leva em conta dados como patrimônio, capital de giro e capacidade de endividamento.