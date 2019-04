Para estender o encanto da Páscoa presente em suas lojas até a casa dos clientes, o Condor Super Center lança a Realidade Aumentada Páscoa Condor, um aplicativo em que todos podem ouvir uma mensagem do coelhinho Condor e tirar uma foto com o personagem em 3D. Essa ação possibilita a interação entre o mundo real das lojas da rede e o virtual.

“Buscamos uma inovação que mesclasse tecnologia com a tradição da data e conseguimos um resultado muito bonito, pois as crianças de hoje são muito tecnológicas e necessitam de algo que misture o real com o virtual, de forma lúdica. Estamos muito satisfeitos em poder contribuir para que os nossos clientes tenham uma Páscoa mais mágica e divertida”, diz o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen.

Para participar desta novidade, basta baixar o aplicativo Realidade Aumentada Condor, no Google Play ou App Store, abrir o aplicativo e apontar a câmera do celular para os marcadores oficias encontrados nas imagens presentes nos materiais de ponto de venda nas lojas Condor e no tabloide de ofertas. É possível ouvir mensagens do Coelhinho do Condor e também tirar fotos com ele. Assim que a câmera do aplicativo reconhece a imagem, o coelho aparece na tela em realidade aumentada e o cliente pode compartilhar nas redes sociais.

As imagens dos marcadores do aplicativo podem ser encontradas também no site www.condor.com.br/marcadores.