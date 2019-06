Com mais de 400 participantes, a Cocamar promoveu nesta semana (13/06) em Maringá (PR), o Encontro do Núcleo Feminino, formado por cooperadas e esposas de produtores associados da cooperativa.

Na abertura, o presidente Divanir Higino destacou a importância de as mulheres e jovens conhecerem melhor e se integrarem mais ao dia a dia da cooperativa, assegurando a perpetuação de uma estrutura que pertence a seus associados. “Nosso objetivo é que deixem de ser apenas esposas e filhas de cooperados e se tornem todas cooperadas atuantes, entendendo que cooperar é mais do que comprar e vender, é trabalhar para que haja desenvolvimento pessoal, social e transferência de conhecimentos para que todos cresçam juntos. Não só incrementar ganhos, mas proporcionar um crescimento em todos os aspectos, que é o fundamento básico da cooperativa”, afirmou. O vice-presidente José Cícero Aderaldo também participou do encontro, ao seu final.

Neste ano, o tradicional evento ocorreu em ritmo de festa junina, já que a data coincidiu com a celebração do dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares e festejados. Em trajes típicos, as mulheres participaram de uma agenda de palestras e entretenimentos organizados para fortalecer ainda mais o relacionamento entre elas.

Um dos palestrantes, Maurício Louzada, falou sobre o papel das mulheres no agronegócio e a necessidade de que elas estejam preparadas para enfrentar os seus desafios. Baseando-se em suas próprias experiências, mostrou como é possível, a partir de uma atitude mental positiva, vencer o medo e, com planejamento, minimizar possíveis condições negativas, utilizando as próprias dificuldades para alavancar o crescimento.

Um painel sobre os desafios da mulher no campo e no mundo corporativo teve como convidadas a empresária Anália da Rosa Nasser, considerada uma mulher influente, inovadora e possuidora de comprovado senso organizacional; a cooperada Flávia Giansante, jovem empresária rural de Primeiro de Maio, exemplo de superação e sucesso; e a jornalista e coordenadora de Comunicação e Eventos da Cocamar, Sabrina Morello.

A programação incluiu ainda uma apresentação do grupo musical Ruffato, premiação aos melhores trajes típicos e foi encerrada com uma quadrilha. As participantes também fizeram a doação de roupas e agasalhos para a campanha Inverno Solidário, da Cocamar.

Fonte: Cocamar