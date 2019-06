A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, lançou, nessa semana, a edição 2019 do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’, cujo objetivo é incentivar projetos sociais de ONGs que atuem em regiões onde a companhia está presente e sejam alinhados aos pilares de Sustentabilidade da companhia por meio dos temas meio ambiente, desenvolvimento comunitário e estilo de vida saudável. A iniciativa receberá um aporte total de até R$350 mil, sendo até R$ 50 mil para cada uma das sete cidades contempladas: Marília, Sumaré, Jundiaí (todas em SP), Itabirito (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba e Maringá (PR).

“Dentro da nossa missão de gerar valor econômico, ambiental e social em todos os lugares onde estamos presentes, o edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’ já beneficiou 6.100 pessoas por intermédio de 14 ONGs em seus três anos de existência. Este ano estamos incluindo a cidade de Curitiba, que ainda não havia sido contemplada anteriormente, como parte da nossa meta de aumentar a abrangência do projeto a cada edição”, afirma Wanessa Scabora, Gerente de Comunicação Externa e Sustentabilidade da Coca-Cola FEMSA Brasil.

O processo de seleção da chamada pública prevê que os projetos que visam à educação como base transversal para o desenvolvimento pessoal e social da comunidade, cidadania, direitos e deveres sejam considerados com diferenciais. O aporte de até R$ 50 mil por cidade poderá ser rateado caso mais de um projeto seja selecionado na mesma localidade. Os projetos escolhidos deverão ser desenvolvidos em um prazo de 12 meses

Na edição passada, foram contemplados dez projetos com grande potencial de transformação do território em que estão baseados e da vida da pessoa impactadas. Um deles, por exemplo, é o da Mídia Cidadã da Associação Acolhimento Bom Pastor, que capacita adolescentes de Jundiaí (SP) na produção e disseminação, via mídias sociais, de documentários sobre temas como o uso consciente da água e o correto descarte de resíduos. Outro exemplo é o projeto da Fundação O Pão dos Pobres, de Porto Alegre (RS), que oferece curso de corte, costura e modelagem sustentável para participantes de baixa renda, tendo como objetivo o incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda.

As inscrições para a edição 2019 do edital ‘Ideias para um Mundo Melhor’ podem ser feitas de 10/06 a 12/07 pelo site www.ideiasparaummundomelhor.com.br.