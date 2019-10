Natal é um momento de reflexão e, neste ano, a Coca-Cola convida as pessoas a lembrarem que, apesar das diferenças, existem laços maiores que nos conectam. Com essa inspiração, a marca lança o conceito “Juntos a Magia Acontece”, que permeará toda a campanha, assinada pela WMcCann. Serão três etapas ao longo de outubro, novembro e dezembro com grandes projetos de conteúdo. O lançamento aconteceu, dia 13, em um break exclusivo no Fantástico e mídias digitais. Embalagens estampadas com destaque para o icônico Papai Noel da marca começam a chegar aos pontos de venda de todo o país ainda este mês.

“Queremos levar a magia e o encanto do Natal para dentro dos lares por meio de nossa campanha. Vamos juntar as pessoas ao redor da mesa com uma embalagem decorativa cujo destaque é o Papai Noel, e não a marca”, afirma Poliana Sousa, diretora de marketing da Coca-Cola Brasil.

É a primeira vez que Coca-Cola tira o protagonismo de sua logo dos rótulos como um posicionamento de marca como sinônimo de Natal. As embalagens de edição especial estarão disponíveis nas versões Original e Sem Açúcar em latas e pets de 310ml, 350ml, 2L, 2.25L, 2.5L, 3L e RefPet (retornável). Os produtos Coca-Cola são fabricados e distribuídos pela Coca-Cola FEMSA Brasil nos três estados da Região Sul, além do Sudeste e Centro-Oeste.

O filme

O TVC mostra um menino generoso fazendo pequenos gestos de amor. Ao final, ele tem uma surpresa e vivencia a magia do Natal. Ele descobre que, nesta data, especialé a união, é comemorar juntos. As cenas fazem parte do material global da Coca-Cola Company e adaptadas pela WMcCannpara o Brasil.