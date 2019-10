“Conectado no presente com foco no futuro”, com este mote a Coamo realiza nesta sexta-feira (18) a Convenção de Vendas dos Alimentos Coamo para reunir toda a equipe comercial da cooperativa. Trata-se da equipe que têm a missão de levar os Alimentos Coamo, originados nos campos dos mais de 28 mil cooperados da Coamo, donos da cooperativa, à mesa de milhares de brasileiros. Este é o marco anual para a equipe, uma vez que, é o momento de avaliar o ano, traçar os objetivos para o próximo e premiar as áreas que foram destaque em vendas.

O gerente Comercial dos Alimentos Coamo, Wagner Schneider explica que a convenção de vendas tem como objetivo, motivar o time comercial na conquista do mercado e alinhar a equipe em torno do plano comercial. “Os resultados das convenções podem ser medidos pelo aumento expressivo do faturamento. ”

Schneider salienta que o conteúdo das convenções é baseado no compartilhamento das informações de mercado, na divulgação das metas, além do trabalho motivacional com o reconhecimento por mérito e da divulgação destas boas práticas para todo o time. “O trabalho dedicado e focado do time comercial, com apoio de eventos como a convenção, consolidou os Alimentos Coamo, por meio das marcas Coamo, Anniela, Primê e Sollus, entre as maiores e mais expressivas do país. Nas categorias de óleo de soja refinado, margarinas, gorduras e farinhas de trigo figuramos entre as principais marcas em todos os canais de comercialização do varejo e no mercado de transformação.”

O superintendente Comercial dos Alimentos Coamo, Alcir José Goldoni, coordena o evento há anos e explica a escolha do tema deste ano. “Temos uma trajetória de sucesso, precisamos viver o presente e estar de olho no futuro, sem perder o foco de entregar alimentos com qualidade e origem. Essa é a nossa marca. Continuamos atendendo nossos clientes e consumidores com qualidade, mas precisamos projetar um futuro que acompanhe todas as inovações.”

Alcir Goldoni ainda salienta que novidades e diversas ações já estão previstas para o próximo ano comercial, e que serão apresentadas durante a Convenção de Vendas. “Estamos com duas modernas indústrias que serão inauguradas ainda neste ano em Dourados/MS, uma indústria de processamento de soja para 3.000 toneladas de soja/dia, produção de farelo e óleo, e uma refinaria para 720 toneladas/dia de óleo de soja refinado. Além disso, iremos dobrar a capacidade de produção de gorduras e margarinas na indústria de Campo Mourão/PR, e lançaremos novos sabores de misturas para bolos”, revela.

De acordo com Goldoni, a área comercial da cooperativa também já está organizada para os novos mercados e durante a convenção tais aspectos serão reforçados. “Há uma demanda crescente pelos Alimentos Coamo e essas indústrias. Para atender essa demanda já estamos com toda nossa força de vendas reestruturada e preparada para colocar no mercado essa expressiva produção.”

Segundo o presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, o crescimento dos Alimentos Coamo é reflexo de um trabalho de qualidade que começa nos campos dos associados. “Quem compra os Alimentos Coamo sabe que está adquirindo um alimento de origem, que é fruto do trabalho dos mais de 28 mil associados da Coamo. Nossa matéria-prima tem assistência técnica em todas as etapas de produção, ou seja, conta com rastreabilidade. Sem contar, que as demais etapas, até a industrialização e comercialização mantêm a mesma qualidade”, assegura.