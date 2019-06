O gerente Financeiro da Coamo, Joel Makohin, recebeu recentemente premiação em São Paulo, como um dos mais admirados financeiros do Brasil, no ranking dos Executivos Financeiros Mais Admirados 2019. No perfil do Anuário, ele está na 22ª colocação entre 1.211 profissionais da área Financeira participantes do ranking do Anuário.

A premiação é resultado de levantamento da edição do Anuário Análise Executivos Jurídicos e Financeiros 2019, onde foram pesquisados executivos jurídicos e financeiros de 2.326 companhias, identificados profissionais de 1.405 empresas das quais 273 são grupos empresariais, que respondem por outras 471 companhias. O anuário apresenta 1.254 profissionais jurídicos, 1.211 executivos financeiros e 94 são líderes nas duas áreas de um total de 2.559 executivos, de companhias representando 23 estados brasileiros e o distrito federal. Entre os 23 premiados na área Financeira, além da Coamo estão profissionais de outras importantes companhias do país, como Petrobrás Distribuidora, Vale, CVC, BRF, grupo Carrefour, Votorantin e Embraer.

A Publisher Silvana Quaglio, do Anuário, informa que os executivos das companhias que fazem parte da lista representam mais de 2.000 companhias e instituições, resultado de um esforço editorial para representar a economia brasileira de forma abrangente criteriosa, e não se baseia apenas um resultado financeiro das companhias embora o faturamento líquido seja considerado para o corte da lista. A relação busca aferir também sua contribuição para o desenvolvimento do país e a capacidade de entender e explicar os movimentos econômicos e sociais e sua influência nas decisões tomadas.”

Joel Makohin respondeu no Anuário questões referentes a alguns temas. 1. Conselho que daria para si mesmo se pudesse voltar ao início da carreira? Joel: começar estudar mais cedo os detalhes da gestão de pessoas. 2. O último livro que leu? Uma visão compartilhada – José Aroldo Gallassini. 3. Uma viagem inesquecível: Alemanha, viagem que fiz as famílias que hospedaram meu filho em um intercâmbio. 4. Primeiro emprego: Office-boy em uma empresa de transporte de passageiros. 5. Do que não abre mão na rotina de seu trabalho? Conversar com os líderes das equipes que estão sob minha responsabilidade. 6. Líder que admira? Walt Disney, falecido em 1966 – produtor cinematográfico e co-fundador da Walt Disney Company. 7. Sobre liderança? É essencial colocar as pessoas em uma posição que elas se sintam felizes e faça o seu melhor

“É motivo de satisfação e orgulho receber esta honraria, é muito bom ser votado pelo pessoal do mercado, que veem na Coamo uma empresa reconhecida nacionalmente por sua seriedade, administração e solidez. Trata-se de um reconhecimento dos profissionais de finanças no país, pois este prêmio é resultado de uma construção de muita gente, da minha família, do apoio da diretoria da Coamo e dos colegas de trabalho e de modo especial, dos profissionais da nossa área Financeira, que com comprometimento e competência realizam um trabalho de qualidade.”

“Os resultados do Anuário reforçam a mensagem de que as pessoas são a verdadeira alma do negócio. Os dois pontos de maior identificação para os executivos são os estabelecimentos de uma cultura governada pela importância da tomada de riscos e da inovação, e a relevância dos processos de recrutamento mais focados na aderência do perfil do profissional aos propósitos da empresa, envolvendo a presença dos futuros colegas” destaca o Anuário 2019.

Para o presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, a honraria concedida ao gerente Financeiro da cooperativa Joel Makohin é motivo de orgulho e reconhecimento ao trabalho realizado por ele e toda a equipe da sua gerência. “Trabalhamos com o foco na agregação de valor as atividades dos cooperados, e promovemos investimentos na profissionalização dos nossos funcionários por meio de cursos, treinamentos, buscando o aprimoramento buscamos e o cumprimento da visão da Coamo que é ser a melhor opção de realização profissional dos funcionários, além de ser a melhor opção de desenvolvimento dos cooperados, de produtos aos clientes e negócios aos parceiros.”

Fonte: Coamo