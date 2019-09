A Coamo Agroindustrial Cooperativa é a 35ª maior empresa do Brasil e a 1ª maior empresa do Estado do Paraná. Com sede em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, e entrepostos em 71 Municípios nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a cooperativa é destaque no anuário da Exame, considerada uma das mais importantes publicações do país. A Coamo é também a 10ª maior do país com capital 100% nacional.

Segundo o anuário da Exame – Melhores e Maiores 2018, que está circulando em todo o país e analisa o desempenho das 1.000 maiores empresas brasileiras, a Coamo no Estado do Paraná está à frente das empresas Renault (40ª posição) de capital francês e da estatal Copel Distribuição (56ª posição). Entre os primeiros no ranking das maiores e melhores empresas do país estão Petrobrás (Energia), Petrobrás Distribuidora (Atacado), Vale (Mineração), Ipiranga (Atacado), Raizen (Atacado), Shell (Energia) e Volkswagem (Autoindústria).

Exportação – Entre as maiores exportadoras do país, a Coamo ocupa a 18ª colocação com o valor (em US$ milhões) de 1.758,9 – o ranking tem nas primeiras posições as empresas Vale (Mineração) e Petrobrás (Energia).

Agronegócio – O anuário das Melhores e Maiores apresenta também as maiores empresas do Agronegócio brasileiro. Neste segmento, a Coamo está na 9ª posição pelos resultados no lucro líquido. No segmento Comércio liderado pela Petrobrás, a Coamo está na 12ª posição no ranking das maiores do país entre empresas multinacionais, estatais e privadas.

Crescimento em relação a 2017

Segundo o Anuário da Exame Melhores e Maiores, “Um dos pontos que chama atenção é o ótimo desempenho registrado pelas 500 maiores empresas do Brasil em 2018, ano em que o cenário político e econômico não foi nada favorável para os negócios.” Na análise da publicação que completa 46 anos, “Em contraste com um crescimento de apenas 1,% do PIB brasileiro, a elite empresarial do país conseguiu aumentar suas receitas em 9% e obteve um faturamento total de 810 bilhões de dólares no ano passado.”

A performance da Coamo como 35ª maior empresa do Brasil em As Melhores e Maiores 2018 da Exame é comemorada pela diretoria, cooperados e funcionários. “Recebemos este reconhecimento de uma revista conceituada, ganhando 11 posições em relação ao ano anterior, com muita satisfação e partilhamos esse resultado com toda a família Coamo. Temos orgulho de ser do campo, do interior do Brasil e produzir alimentos com origem, qualidade e sabor, e exportar nossos produtos para o mundo”, comemora o engenheiro agrônomo e presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini.

Fatores – Para Gallassini, a cooperativa que irá completar 49 anos no dia 28 de novembro, é uma empresa sólida e segura, bem administrada e profissionalizada, que tem foco no bem-estar e na estabilidade dos seus 8 mil funcionários e na prestação de serviços para agregar valor as atividades dos cooperados com geração de renda para o desenvolvimento sustentável do agronegócio.

Safras – Segundo relatório da Coamo apresentando aos cooperados em assembleia geral, a soja foi o destaque do mercado em 2018, com preços atraentes para os produtores, que aproveitaram as altas e comercializaram bons volumes tanto da safra corrente como de safras passadas que estavam represados.

Em 2018, as safras recebidas nos armazéns da cooperativa foram uma das maiores da cooperativa e só não foram maiores devido ao milho segunda safra, plantado em atraso e com perdas decorrentes da seca. O recebimento das safras ocorreu em 112 unidades totalizando 7,20 milhões de toneladas de produtos, correspondente a 3,2% da produção brasileira de grãos.