A CNN Brasil confirmou na quarta-feira (13) que vai entrar no ar em março de 2020. O anúncio foi feito pelo jornalista Evaristo Costa em um vídeo publicado nas redes sociais no novo canal.

“Nosso lançamento será em meio às comemorações de 40 anos do maior canal de notícias do mundo, que foi fundado em 1980 nos Estados Unidos”, afirmou publicação no Instagram. A data exata, no entanto, ainda não foi informada.