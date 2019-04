Investimentos em tecnologia foram ampliados para atender à alta da demanda do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU). A expansão do serviço integra o Justiça Presente, parceria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Digitalizar o controle do cumprimento de penas é uma aposta da iniciativa para melhorar a gestão prisional.

Em março, o CNJ dobrou o parque tecnológico dedicado ao SEEU. “Ele deixou de rodar em 6 máquinas e passou para 12. Aumentamos a infraestrutura, para suprir contingências, tempo de resposta e disponibilidade”, afirma Thiago Andrade, chefe da gestão de sistemas corporativos do órgão. O reforço previne quedas e lentidão, devido ao maior número de usuários e processos cadastrados.

Ao digitalizar o controle da execução penal, o SEEU automatiza cálculos processuais e avisa juízes sobre eventuais benefícios, o que evita deter réus além do devido. O uso do software ganhou força com a série de viagens do programa Justiça Presente a todos os tribunais estaduais. Após o início das missões, o sistema chegou a ter 20 mil acessos simultâneos e mais de 3 mil processos inseridos no mesmo dia.

O aumento de servidores se deve também à maior monitoração do serviço. “Fizemos um pente fino em todos pontos que podiam ser monitorados de modo mais proativo. A partir dos indicadores, percebemos que precisávamos ampliar a infraestrutura. Vamos observar a resposta à carga de usuários e processos. Esse será o mecanismo para as implantações previstas até o fim do ano”, diz Andrade.

São medidos fatores como total de usuários logados e fluxo de dados. Rotinas de backup foram revistas a partir do monitoramento. A equipe ajustou o processo de cópia dos arquivos com base na observação dos operadores, em geral servidores de varas de execução penal. Está em preparo, ainda, plano de ação com protocolos para as implantações locais.

A equipe do Justiça Presente também mapeou as principais demandas dos usuários e definiu como tratá-las: o SEEU será atualizado a cada 10 dias úteis, com três delas resolvidas por vez. Informes são publicados na seção de Notícias da página inicial do sistema.

Outro ganho será um ambiente para capacitações. “Criamos uma base de treinamento. A ideia é dar mais sustentabilidade aos tribunais. Com isso, eles mesmos vão poder conduzir formações locais. Em vez de só verem vídeos ou lerem manuais, os operadores terão acesso a dados reais”, diz Hely Sousa, especialista de tecnologia do PNUD. O canal deve ser liberado nas próximas semanas.

Isaías Monteiro

Agência CNJ de Notícias

Foto: G.Dettmar/Ag.CNJ