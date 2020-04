CNJ – Fake news: conselheira do CNJ alerta para o impacto delas na Justiça

A ampla mobilização para combater a circulação de notícias falsas na internet é o caminho para garantir a integridade da sociedade e a credibilidade da instituição jurídica diante de distorções, inclusive, de decisões judiciais e sobre as atividades do Poder Judiciário. Para a presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conselheira Tânia Reckziegel, a atuação do CNJ por meio do Painel de Checagem de Fake News contribui no sentido da transformação paulatina da consciência social em relação à divulgação de falsas notícias. “Todos os segmentos, inclusive o dos meios de comunicação, devem criar mecanismos de controle interno que, aliados às normas jurídico-administrativas, sejam mais eficientes no combate a esse mal”, afirmou a conselheira.

O Painel de Checagem foi criado há um ano pelo CNJ com o apoio e parceria de entidades, instituições e veículos de comunicação com atuação em checagem de fake news. As ações estão voltadas ao esclarecimento sobre publicações suspeitas disseminadas pela internet nas redes sociais. Uma das iniciativas do Painel foi a campanha #FakeNewsNão, que divulgou no último dia 1º de abril – chamado Dia da Mentira – posts, vídeos, textos e artes no Twitter para esclarecer sobre os danos provocados por informações falsas. “É necessário, tanto para a população quanto para o magistrado, desenvolver um espírito crítico em relação a toda e qualquer informação ou conteúdo que se receba, analisando o contexto e verificando se o texto apresenta qualidade de redação, quem é o autor, se foi reproduzido na imprensa tradicional”, destacou Tânia em entrevista especial à Agência CNJ de Notícias.

A também desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) falou sobre o desafio de rebater informações mentirosas diante da celeridade e das novas formas de disseminação, ampliadas a cada tempo com mais recursos financeiros e tecnológicos. “A conscientização da população e a educação da sociedade acerca dos prejuízos trazidos pela desinformação e pela propagação de notícias falsas é o escopo maior do Painel”, disse.

Quanto à atividade da magistratura neste ambiente, a conselheira Tânia reconhece o impacto e defende que juízes e desembargadores participem ativamente da criação de uma consciência coletiva sobre a busca pela informação e veracidade. Também destaca o papel das assessorias de comunicação dos tribunais nessa tarefa. “Cabe ao juiz, portanto, como autoridade representativa da Justiça, buscar o aclaramento de questões distorcidas, fortalecendo a credibilidade da instituição judiciária”, afirmou.