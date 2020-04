Clubes pedem auxílio financeiro à CBF

Uma carta com assinaturas de 142 clubes foi enviada à CBF, pedindo auxílio financeiro. O grupo afirma ser porta-voz de cerca de 250 clubes menores das primeiras divisões estaduais e solicitou R$ 75 mil mensais entre outras providências. Na verdade é muito pouco para uma das confederações mais ricas do mundo.

Além disso, a CBF está com o caixa explodindo, afinal de contas no final do ano passado recebeu a bagatela de US$ 100 milhões (R$ 500 milhões) da Fifa.

Este valor é relativo ainda à Copa do Mundo do Brasil, de 2014, e que estava bloqueado devido as investigações em cima de corrupção envolvendo a entidade.

@grassi_m com informações das assessorias e redes sociais.