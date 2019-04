À exceção do Palmeiras, os clubes que têm contrato para transmissão do Campeonato Brasileiro com a Turner entraram em nova negociação com a emissora. Requisitaram mais dinheiro e a mudança em um item do acordo que evitaria perda de arrecadação com a Globo.

Atlético-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos assinaram acordo com a Turner para exibição dos jogos de TV fechada entre 2019 e 2024. À exceção é o Internacional, que tem acerto válido apenas até 2020.

Quase todos os times receberam cerca de R$ 40 milhões neste ano, mas o Palmeiras embolsou R$ 100 milhões. A justificativa da Turner é que os R$ 60 milhões de diferença se tratam de um outro contrato para licenciamento de produtos e venda de amistosos.

A explicação não convenceu os demais clubes. Eles acreditam que os produtos adquiridos valem apenas uma fração do valor pago pela emissora e o documento, na verdade, é pagamento extra pelos direitos de transmissão.

A Folha de S.Paulo apurou com dirigentes das agremiações envolvidas na negociação que a Turner aceitou pagar cerca de R$ 16 milhões a mais.

A Turner nega qualquer pagamento extra para os clubes, assim como não confirma que o Palmeiras receba mais dinheiro que os demais. Mas os presidentes dos clubes afirmam que o acerto existe.

“Isso tudo já foi acordado com eles [da Turner]. Alguns clubes já assinaram, como nós, por exemplo. Creio que só o Santos ainda não assinou”, afirma Guilherme Bellintani, presidente do Bahia.

“Estamos conversando com a Turner e é boa a chance de chegarmos a acordo. Cada clube tem a soberania para negociar o valor que acha que merece”, confirmou o presidente do Santos, José Carlos Peres.

Outros clubes, como Ceará e Fortaleza, possuem acordo verbal, mas ainda não assinaram nenhum documento.

“Isso [a assinatura] deve acontecer nos próximos dias. Esperamos a minuta do contrato para ver se está tudo bem”, confirma Robinson de Casto, presidente do Ceará.

Além da forma de pagamento e dos valores transferidos ano a ano, os times incluíram na negociação a proibição de transmitir as partidas para as cidades em que elas acontecem. Pelo acordo original, não havia essa restrição.

“Este é um item que foi discutido. Não queremos perder receita”, resumiu o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Dos 7 clubes que assinaram com a Turner, 6 chegaram a acordo com o Grupo Globo para as transmissão de seus jogos do Brasileiro em TV aberta. Apenas o Palmeiras ainda não definiu o assunto. Cinco concordaram também com a oferta do grupo para transmissão de partidas em pay-per-view. Athletico-PR e Palmeiras são as exceções.

O contrato com a Globo determina um redutor no valor a ser recebido pelos clubes por causa da impossibilidade da emissora manejar as exibições das partidas em diferentes plataformas, como acontecia até o ano passado, quando tinha monopólio das transmissões. Os clubes acreditam que se a Turner não mostrar os jogos nas cidades em que acontecem, vão evitar a aplicação do redutor pela Globo.

Em TV aberta, a Globo ofereceu R$ 600 milhões a serem divididos pelas 20 equipes, com 40% repartidos de forma igual, 30% de acordo com a classificação final do campeonato e 30% pela quantidade de jogos exibidos. A remuneração do pay-per-view é feita de acordo com pesquisa dos times preferidos pelos assinantes do serviço.

A Turner afirma não poder comentar o assunto porque os contratos são confidenciais.

“A Turner cumpre integralmente os seus contratos firmados e em respeito às cláusulas de confidencialidade, e aos clubes, não comenta essa relação por meio da imprensa. Nós permanecemos em contato constante com os clubes, especialmente agora, que a partir do próximo mês transmitiremos os jogos do Campeonato Brasileiro do qual faremos uma cobertura e transmissão como o torcedor nunca viu”, afirma nota enviada pela assessoria de imprensa da emissora.