Clube Empresa a caminho

O deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) afirmou hoje, dia 24 de janeiro, que o novo projeto de lei para regular a criação do clube-empresa pode ser aprovado no primeiro trimestre deste ano. Após passar pela Câmara, a demanda está com o Senado, onde ainda não tem data para ser votada. A declaração foi dada na sede da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), no Centro do Rio, onde o projeto foi assunto de debate. Além do parlamentar, também esteve presente o vice-presidente jurídico do Atlético de Madrid, Pablo Jiménez de Parga, que na última quinta-feira se reuniu com dirigentes do Botafogo em General Severiano.