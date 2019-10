Em comemoração aos seus 45 anos, o Condor Super Center acaba de lançar o seu novo aplicativo, exclusivo para os mais de 2,5 milhões de clientes cadastrados no Clube Condor. Com um layout mais clean e agradável, o novo app ajuda os clientes a economizarem ainda mais, mostrando para eles suas ofertas preferidas.

Além disso, ele também permite ao usuário fazer sua lista de compras, acessar o histórico das suas compras, ver o Condor mais próximo da sua localização e ter acesso ao feed com diversas receitas, dicas e promoções da rede.

Outra novidade que o Condor lançou esse ano e que pode ser consultada pelo app, são as promoções de “Compre e Concorra”, viabilizadas por fornecedores da rede e exclusivas para clientes Clube Condor. Nestas promoções, o cliente compra em qualquer loja Condor um determinado valor dos produtos participantes das campanhas e ganha um número da sorte para concorrer aos sorteios. Todas as promoções vigentes, bem como os números da sorte, podem ser consultadas na aba “Campanhas”.

“Lançamos o Clube Condor há dois anos e o sucesso do nosso programa de fidelidade foi imediato, por isso resolvemos intensificar os benefícios com a incorporação de novas ferramentas para facilitar ainda mais o dia a dia dos nossos clientes e ajuda-los a economizar anda mais. Pelo aplicativo, reunimos todas as novidades que são exclusivas para participantes do Clube Condor”, destaca da diretora de marketing da rede, Elaine Munhoz.

O novo aplicativo do Clube Condor está disponível para IOS e Android.