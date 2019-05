A Clinipam chegou em Santa Catarina em 2017 e já cuida da saúde de 50 mil beneficiários no Estado. A operadora já tem oito unidades em todo Vale do Itajaí e agora estará presente também em Joinville. O empreendimento, que fica na Rua Blumenau, 1215, foi inaugurado na última semana e abre as portas para o público nos próximos dias.

Conforme o diretor de Finanças e Negócios da Clinipam, Dr. Gilton Guilgen, a cidade das flores, como é conhecida Joinville, não poderia ficar de fora da expansão da companhia em Santa Catarina. “Joinville já estava faz tempo em nosso redor. Além de ser a maior cidade do Estado, com PIB e IDH elevados, o município contempla um polo industrial importante e diversificado. Acreditamos que podemos somar e contribuir com a classe empresarial de Joinville ao oferecer planos corporativos com preço acessível e alto valor agregado, como atendimento em unidades próprias, que é um dos diferenciais da Clinipam”, avalia Guilgen.

Ele destaca que a carteira de clientes da operadora inclui companhias relevantes para a economia de Santa Catarina, como a Weg e a Malwee. “Queremos ampliar ainda mais nossa atuação no Estado, com planos empresariais e voltados também para as famílias”, afirma o diretor de Finanças e Negócios.

Além do atendimento em unidade própria, a Clinipam aposta no resgate do conceito de médico da família para prestar atendimento individualizado para os catarinenses. Estudos recentes apontam que o médico de referência melhora os indicadores de saúde e reflete na diminuição dos índices de mortalidade e morbidade e no aumento da expectativa e da qualidade de vida, além da satisfação com os serviços de saúde. Essa especialidade da medicina, geralmente ocupada pelos clínicos gerais, é comum em países desenvolvidos – como Canadá, Inglaterra, Espanha ou Austrália – e também começou a ser difundida novamente no Brasil.

O Dr. Cadri Massuda, diretor executivo da Clinipam, explica que esse conceito acabou sendo diluído nas últimas décadas em virtude da fragmentação dos serviços de saúde. “As pessoas acabaram criando o hábito de visitar vários outros especialistas e passaram a recorrer ao pronto atendimento para tentar resolver seus problemas. No entanto, reconhecemos a importância desses profissionais e estamos estimulando nossos clientes a adotarem um médico de referência”, conta Massuda.

Ele acrescenta que próprios clientes estão percebendo que a saúde envolve o corpo, a mente e meio ambiente. “O estilo de vida das pessoas influencia no seu bem-estar. E por conhecerem os hábitos e as relações interpessoais, além do histórico da sua saúde, o médico de família pode avaliar com mais critério os sintomas do paciente, o que reflete na precisão do diagnóstico e na eficiência do tratamento”, enfatiza o diretor executivo da Clinipam.

Modernidade

A Clinipam oferece para os clientes um padrão elevado de qualidade. O projeto arquitetônico da unidade de Joinville segue o padrão dos outros empreendimentos da empresa, que investe em instalações bonitas e confortáveis, agregando valor ao serviço de assistência médica. “Primamos por ambientes lúdicos, que não se parecem com os estabelecimentos de saúde tradicionais”, destaca Cadri Massuda.

A unidade de Joinville é a maior da operadora em Santa Catarina. Os beneficiários têm a sua disposição a melhor infraestrutura, rede assistencial e clínicas médicas, além do Hospital Dona Helena, que é uma referência na cidade. “Oferecemos todos esses benefícios e uma medicina de qualidade para nossos clientes por um preço justo em planos familiares e empresariais. Esse é nosso diferencial competitivo no mercado de assistência médica privada”, avalia Gilton Guilgen.

Os clientes de Joinville poderão ser atendidos também em todos os estabelecimentos do Estado e também contarão com toda a infraestrutura em Curitiba. Em Santa Catarina, a Clinipam é detentora de estrutura própria em Jaraguá do Sul (com unidades no Centro e na Barra), Itajaí, Blumenau (unidade Centro e unidade Itoupava), Gaspar, Indaial, além de unidades administrativas em Pomerode, Blumenau e Gaspar.