À frente da Clínica New York, em Curitiba, a empresária e farmacêutica, Polyana Ehlke inaugurou, na última semana, o novo espaço, com uma proposta totalmente inovadora em serviços de estética e saúde.

O empreendimento, que era uma franquia da Clínica Hollywood e foi adquirida por Polyana, está totalmente repaginado, com novo layout, e experiências diferenciadas para o público. É um espaço que traz para a capital paranaense as mais recentes novidades do mercado em tratamentos de beleza, saúde e bem-estar, oferecidos por uma equipe multidisciplinar, comandada pela diretora e farmacêutica, e composta por médica, psicóloga, nutricionista esportiva, fisioterapeutas e esteticistas altamente capacitadas para atender pacientes e clientes.

“A aquisição da New York foi uma grande oportunidade. Para investir no negócio, desde o primeiro momento, convoquei profissionais que pudessem fazer da clínica mais do que somente estética. Além de oferecer também tratamentos completos, multidisciplinares, que se iniciam com uma análise psicológica do paciente, agregamos ao tratamento a minha experiência em manipulação e atenção farmacêutica. Nosso objetivo é estimular cada paciente a ser a sua melhor versão”, destaca Polyana Ehlke.

Com decoração temática da cidade de Nova Iorque e logomarca inspirada na Estátua da Liberade, simbolizando a autoestima dos pacientes, a clínica está localizada na rua Jerônimo Durski, 1418, no bairro Birgorrilho, em Curitiba. A New York oferece ainda produtos de beleza, com tecnologia de ponta e marcas renomadas, para os melhores resultados em tratamentos, aprovados pela equipe da clínica. “Deixei tudo com a minha cara e de acordo com os desejos das minhas pacientes e clientes. Trouxe o diferencial do Marketing olfativo, de produtos importados e home care, entre outras novidades. São detalhes que para mim fazem todo sentido, pois, como cliente, sempre senti muita falta disso no mercado. É a experiência, o sentir na pele. Colocar-se no lugar do cliente faz com que as melhores inspirações fluam”, explica Ehlke.