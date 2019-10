Até outro dia, a torcida do tricolor gaúcho Grêmio cantava alto que seu time era o melhor do Brasil. No sábado, (foto) seguiram os protestos dos “imortais” pela goleada na última semana.

Um grupo com faixas realizou manifestações em frente ao portão de entrada do CT do clube, em Porto Alegre, e deixou o clima tenso para o treino comandado pelo competente Renato Gaúcho. Com portões fechados, o técnico acertou o time para a partida contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre. Mais de 15 torcedores estavam lá, com faixas, pedindo a saída de atletas como André, Galhardo e Paulo Victor, além da renovação do elenco. Além disso, ainda trataram o Gre-Nal como “obrigação”.

A partida é valida pela 28ª rodada. O Grêmio tem 41 pontos e está fora do grupo que vai à Libertadores.

O futebol tem coisas.