O cenário de queda das exportações brasileiras de suco de laranja em 2018/19 deve evitar que os estoques da commodity fiquem em níveis críticos ao fim da atual temporada (30 de junho de 2019), nas processadoras nacionais. Segundo relatório da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos), divulgado na semana passada, os estoques das indústrias brasileiras, em junho de 2019, podem ser de apenas 224,51 mil toneladas de suco de laranja, em equivalente concentrado.

O número é considerado baixo diante do histórico de estoques – nos anos recentes, apenas 2010/11 e 2016/17 tiveram volumes menores. Contudo, caso as exportações da commodity estivessem em alta, os estoques poderiam ser ainda mais inferiores. Os dados parciais da safra 2018/19 (de julho/18 a maio/19) indicam que a queda dos envios totais de suco de laranja em equivalente concentrado é de 18%, em comparação com o mesmo período de 2017/18, conforme a Secex (Secretaria de Comércio Exterior).

Além da menor oferta nacional, que também limita os embarques, a demanda pela commodity está em queda nos tradicionais compradores (Europa e Estados Unidos). Isso é um risco para o setor brasileiro quanto ao desempenho nos próximos anos.

A saída, portanto, seria ampliar o mercado para os países em desenvolvimento, com consumo per capita baixo, mas com alto potencial de crescimento de demanda, como China e Emirados Árabes. Ainda que o aumento em países emergentes não compense a forte queda de consumo nos demandantes tradicionais no médio prazo, é visível a importância de continuar a busca por novos mercados para a exportação de suco de laranja.

Fonte: Cepea/Hortifruti