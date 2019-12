Os preços da lima ácida tahiti seguem recuando no mercado de mesa paulista, devido à crescente oferta da variedade (cenário já esperado para este período do ano). Contudo, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, as frutas miúdas continuam caracterizando o maior volume disponível no segmento in natura.

Neste cenário, a média da tahiti nesta semana (09 a 13/12), foi de R$ 22,25/cx de 27 kg, colhida, queda de 42,4% em relação à anterior. Já na parcial deste mês (até o dia 13), o preço médio, de R$ 29,34/cx, está 68,6% inferior ao do mesmo período de novembro.

Quanto à laranja, mesmo com a proximidade das festas de final de ano, quando a demanda por cítricos normalmente se reduz, produtores têm relatado boa procura nos últimos dias. Segundo agentes, o cenário pode estar relacionado ao período de início de mês. Na semana, a pera foi negociada à média de R$ 28,60/cx de 40,8 kg, na árvore, leve alta de 2% frente à semana passada.

Fonte: Cepea/Hortifruti