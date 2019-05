Maior fabricante de fixadores da América Latina, a Ciser Parafusos e Porcas está entre as empresas contempladas no 26º Prêmio Expressão de Ecologia, a maior premiação ambiental do Sul do Brasil e de maior longevidade no país. São quase 3 mil inscritos, entre empresas, ONGs, prefeituras e entidades da região durante os 26 anos de existência da certificação. Nesta edição, a empresa participou com o case “Reaproveitamento do óleo de têmpera”, na categoria de conservação de recursos naturais.

Em 2017, a Ciser inaugurou um novo parque fabril, em Araquari (SC), cuja concepção foi baseada num dos principais valores da empresa: a responsabilidade socioambiental. Aliando esse valor ao princípio da melhoria contínua, identificou-se a oportunidade de recuperar internamente o óleo de têmpera utilizado no tratamento térmico, até então destinado ao rerrefino.

“A recuperação se dá por meio de um processo desenvolvido pela equipe de engenharia, no qual o óleo contaminado com água é separado por decantação e tratado por centrifugação, igualando-se assim as características do óleo recuperado às de um óleo novo”, explica Leandro José Soares, gerente corporativo de gestão e pessoas da Ciser. “Esta é uma das ações do Comitê de Produção Mais Limpa, composto por equipe multidisciplinar responsável por conduzir projetos de melhoria para um negócio cada vez mais sustentável”, explica Cleiton Barbosa, coordenador de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

Nos três primeiros meses do projeto foram recuperados três mil litros de óleo. A previsão é de uma economia de 12 mil litros em 2019. Entre outros benefícios, eliminaram-se os riscos de transporte do material, classificado como resíduo perigoso, por 657 km até a usina de rerrefino.

O Fórum de Gestão Sustentável, onde será realizada a premiação dos cases vencedores, acontece no dia 2/8, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em Florianópolis (SC). Os projetos vencedores desta edição e também das edições anteriores do Prêmio serão publicados no Guia de Sustentabilidade 2019. Este anuário especial da Editora Expressão circula em agosto e será lançado no evento de premiação.