Com forte retórica antipetista, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) desferiu críticas ao ex-presidente Lula (PT), chamado por ele de “encantador de serpentes”, e atacou a postura do petista depois que foi libertado da prisão.

“Ele está fazendo de conta que é candidato, como se ele tivesse sido inocentado”, disse o pedetista nea segunda-feira (11).

“O Lula simplesmente está devolvido à rua, onde aguardará em liberdade como qualquer paciente tem direito de estar, aguardando o trânsito em julgado da sua sentença.”

Ciro deu as declarações à imprensa ao chegar a uma palestra para alunos da FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), na região central de São Paulo.

“O Lula é um encantador de serpentes. Eu o conheço muito de perto, há mais de 30 anos”, descreveu.

“Eu, enquanto puder andar no PDT, nunca mais andarei com a quadrilha que hoje hegemoniza o PT”, afirmou.

Em uma contemporização, disse rechaçar os petistas “da burocracia”, mas apoiar o que classificou como “petistas médios” (deu como exemplos da segunda categoria os governadores do Ceará, Camilo Santana, da Bahia, Rui Costa, e do Piauí, Wellington Dias)

“Meu problema é com a cúpula corrompida do lulopetismo. Com essa gente, não me junto nem para ir para o céu.”