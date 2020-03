Cinépolis fecha cinemas

Devido à pandemia, a rede Cinépolis, em Curitiba com salas no Pátio Batel e no Jockey Plaza, suspende todas as sessões a partir desta quinta dia 19. Veja a nota:

“Como é do conhecimento de todos, o mundo sofre com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que vem causando impactos profundos em diversos países.

No Brasil, estamos, nesse momento, concentrando esforços para reduzir a velocidade de disseminação do vírus e manter a saúde de nossos clientes e funcionários.

Autoridades sanitárias ao redor do mundo são unânimes em enfatizar a necessidade de medidas de restrição à aglomerações de pessoas e, nesse cenário de força maior, infelizmente, se torna inevitável o fechamento provisório das salas de cinema em todo o território nacional a partir de amanhã, dia 19/03/2020.

Ao longo dos anos, empenhamo-nos em levar arte, entretenimento e alegria às pessoas e, nesse momento de grave responsabilidade social, não poderíamos nos opor aos esforços públicos de controle da pandemia e restabelecimento da normalidade.

Reforçamos nosso compromisso de retomar as sessões de exibição no menor tempo possível.

Atenciosamente,

Equipe Cinépolis Brasil”